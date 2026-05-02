Austrijska policija saopštila je danas da je uhapsila 39-godišnjeg muškarca osumnjičenog za povezanost sa slučajem ubacivanja otrova za pacove u tegle hrane za bebe nemačkog proizvođača HiPP.

Portparol policije u austrijskoj pokrajini Burgenland naveo je da je osumnjičeni uhapšen danas, ali nije izneo dodatne detalje kako se ne bi ugrozila istraga, javlja Rojters.

Prema pisanju bečkog lista Kronen cajtung, hapšenje je obavljeno u pokrajini Salcburg. Nemačka policija je ranije saopštila da je pet "manipulisanih" tegli iste vrste hrane za bebe pronađeno i bezbedno povučeno iz prodaje u Austriji, Češkoj i Slovačkoj pre nego što su uopšte mogle da budu iskorišćene, dok se za šestom teglom, za koju se veruje da je u Austriji, i dalje traga.

Prvi slučaj otkriven je u prodavnici lanca Špar u Burgenlandu, gde je u jednoj tegli pronađeno 15 mikrograma otrova za pacove, a potencijalne posledice konzumacije nisu poznate.

Preliminarna istraga ukazuje da je reč o pokušaju iznude.

Austrijski list Prese ranije je objavio da je kompaniji HiPP u martu upućen mejl sa zahtevom za isplatu dva miliona evra u roku od šest dana, ali da poruka nije primećena sve do dve sedmice nakon isteka roka, jer je poslata na grupnu adresu koja se retko proverava.

Prema navodima austrijskih medija, osumnjičeni je navodno tražio novac u kriptovalutama, ali policija za sada ne iznosi informacije o njegovom identitetu ni motivima.

(Tanjug)