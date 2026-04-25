Jedna ispovest sa društvenih mreža potresla je hiljade ljudi. Korisnik potpisan kao Sandule Sućutnik podelio je priču o trenutku koji mu je obeležio život – sahrani oca kojeg nije video punih 30 godina, a koga je poslednji put „sreo“ u mrtvačnici.

– Ispratio sam ga, oca kog nisam imao. Iako nisam osećao gubitak, sa tim gubitkom sam živeo celog života. Nosio sam kovčeg jer „valja se“ – napisao je.

Susret posle tri decenije – u mrtvačnici

Telo njegovog oca pronađeno je među beskućnicima, a sin ga je video prvi put posle tri decenije – dan nakon smrti.

U tišini poslednjeg oproštaja, učinio je nešto što ni sam nije mogao da objasni.

– Poljubio sam krst i šapnuo: „Opraštam ti“. Iako možda nije to zaslužio – dodao je.

Sav život stao u jednu kesu

Iza čoveka koji mu je bio otac ostalo je gotovo ništa. Njegova imovina stala je u jednu kesu:

dva brijača, malo ogledalo, sapun, tri evra, nekoliko kutija lekova, lična karta, paklica cigareta i upaljač.

To je bio sav trag jednog života – i jedini susret oca i sina posle 30 godina.

Rasprava koja je podelila ljude

Njegova objava izazvala je burne reakcije. Dok su jedni govorili da je „otac svetinja“ i pitali zašto nije ranije oprostio, drugi su stali na njegovu stranu.

Jedan komentar izazvao je posebnu pažnju:

– Gde si bio 30 godina? Šta ti njemu imaš da opraštaš? Trebalo je da tražiš oproštaj – napisao je jedan korisnik.

Odgovor autora bio je kratak, ali je otkrio sve:

– Drago mi je što niste iskusili nasilje u porodici.

Dostojanstvo uprkos svemu

Uprkos teškoj prošlosti, mnogi su pohvalili njegov postupak, ističući da je zadržao ljudskost i u najtežem trenutku.

– Čovek ne sme izgubiti sebe, bez obzira na sve. Tvoj gest zaslužuje poštovanje – glasio je jedan od komentara.

Priča o ocu koji je nestao iz života, o grobnici zatvorenoj pur penom i dve reči izgovorene u tišini, ostaje kao snažan podsetnik na rane koje porodica može da ostavi – ali i na snagu da se, uprkos svemu, izgovori: „Opraštam“.