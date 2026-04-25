Jedna ispovest sa društvenih mreža potresla je hiljade ljudi. Korisnik potpisan kao Sandule Sućutnik podelio je priču o trenutku koji mu je obeležio život – sahrani oca kojeg nije video punih 30 godina, a koga je poslednji put „sreo“ u mrtvačnici.
– Ispratio sam ga, oca kog nisam imao. Iako nisam osećao gubitak, sa tim gubitkom sam živeo celog života. Nosio sam kovčeg jer „valja se“ – napisao je.
Susret posle tri decenije – u mrtvačnici
Telo njegovog oca pronađeno je među beskućnicima, a sin ga je video prvi put posle tri decenije – dan nakon smrti.
U tišini poslednjeg oproštaja, učinio je nešto što ni sam nije mogao da objasni.
– Poljubio sam krst i šapnuo: „Opraštam ti“. Iako možda nije to zaslužio – dodao je.
Sav život stao u jednu kesu
Iza čoveka koji mu je bio otac ostalo je gotovo ništa. Njegova imovina stala je u jednu kesu:
dva brijača, malo ogledalo, sapun, tri evra, nekoliko kutija lekova, lična karta, paklica cigareta i upaljač.
To je bio sav trag jednog života – i jedini susret oca i sina posle 30 godina.
Rasprava koja je podelila ljude
Njegova objava izazvala je burne reakcije. Dok su jedni govorili da je „otac svetinja“ i pitali zašto nije ranije oprostio, drugi su stali na njegovu stranu.
Jedan komentar izazvao je posebnu pažnju:
– Gde si bio 30 godina? Šta ti njemu imaš da opraštaš? Trebalo je da tražiš oproštaj – napisao je jedan korisnik.
Odgovor autora bio je kratak, ali je otkrio sve:
– Drago mi je što niste iskusili nasilje u porodici.
Dostojanstvo uprkos svemu
Uprkos teškoj prošlosti, mnogi su pohvalili njegov postupak, ističući da je zadržao ljudskost i u najtežem trenutku.
– Čovek ne sme izgubiti sebe, bez obzira na sve. Tvoj gest zaslužuje poštovanje – glasio je jedan od komentara.
Priča o ocu koji je nestao iz života, o grobnici zatvorenoj pur penom i dve reči izgovorene u tišini, ostaje kao snažan podsetnik na rane koje porodica može da ostavi – ali i na snagu da se, uprkos svemu, izgovori: „Opraštam“.
