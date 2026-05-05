Muškarac je ubijen noćas u Đakovici, nakon što su, kako se sumnja, dvojica muškaraca posle svađe nasrnula na njega i zadala mu ubodne rane oštrim predmetom.

Prema navodima policije, sumnja se da je oko 02:20, nakon nesporazuma u ulici ‘Kraljica Teuta’ u Đakovici, žrtva napadnuta oštrim predmetom od strane druge odrasle osobe, koja je potom pobegla sa mesta događaja.

Povređeni muškarac je odvezen u Glavni centar porodične medicine, a zatim je prebačen u Opštu bolnicu u Đakovici, gde je preminuo.

Nadležne policijske jedinice su odmah izašle na teren, a o svemu je obavešten i državni tužilac. Nakon konsultacija sa tužiocem, slučaj je kvalifikovan kao ubistvo.

Identifikovane su dve osumnjičene osobe.

"Jedan od njih, sa inicijalima Q. S., oko 09:45 se sam predao policiji i, odlukom državnog tužioca, zadržan je u pritvoru 48 sati“, navodi se u saopštenju.

Ubistvo u Đakovici i pre mesec i po

Podsetimo, pre oko mesec i po dana takođe se desilo ubistvo u Đakovici. R. B. (38) ubijen je oko 5.20 časova u Ulici Velezerit Frašeri u Đakovici, ispred lokala, dok je E. M. zadobio prostrelnu ranu u predelu grudi. Prema pisanju lokalnih medija, osumnjičeni za teško ubistvo je N. Z. vlasnik bara.



Naime, kako se navodi u lokalnim medijima, pucnjavi je prethodila rasprava između muškaraca, nakon čega je N. Z. zapucao na R. B. i E. M, a zatim se udaljio u nepoznatom pravcu.



Ekipe Hitne pomoći odmah su došle na lice mesta, pri čemu su lekari samo mogli da konstatuju smrt R. B., dok je E. M, koji je zadobio prostrelnu ranu u predelu grudi, zbrinut u bolnici i, prema rečima lekara, nije bio u životnoj opasnosti.

