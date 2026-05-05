U jeku rata u Ukrajini i uoči obeležavanja Dana pobede 9. maja u Moskvi, pojavile su se ozbiljne optužbe i upozorenja koja dodatno podižu napetosti između Kijeva i Moskve. Pojedini politički akteri i Telegram kanali spekulišu o mogućim posledicama eventualnih napada na rusku teritoriju, uključujući i scenarije koji bi mogli dovesti do dalje eskalacije sukoba.

Kako prenose ruski i ukrajinski izvori, poslanik Vrhovne rade Aleksandar Dubinski, koji se trenutno nalazi u pritvoru zbog optužbi za izdaju, izjavio je da bi potencijalni napad na Moskvu tokom parade 9. maja mogao izazvati izuzetno ozbiljan odgovor Rusije. Ove tvrdnje izneo je putem Telegrama.

Pretnje, odgovori i političke poruke

Prema dostupnim informacijama, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski govorio je o mogućnosti napada dronovima na ruske ciljeve, što je dodatno pojačalo zabrinutost u vezi sa bezbednošću tokom važnih državnih događaja u Moskvi.

Istovremeno, Zelenski je najavio i prekid vatre koji bi trebalo da stupi na snagu 6. maja, navodeći da Kijev nije dobio zvanične uslove za njegovo sprovođenje. Ova kombinacija vojnih najava i političkih poteza dodatno komplikuje situaciju na terenu.

Pojedini Telegram kanali, poput „Politika zemlje“, analiziraju moguće reakcije Rusije i navode da bi odgovor mogao zavisiti od obima eventualnog napada. U slučaju ograničenih incidenata, očekuje se restriktivniji odgovor, dok bi ozbiljniji napadi mogli izazvati šire vojne akcije.

Spekulacije o ekstremnim scenarijima

U javnom prostoru pojavile su se i spekulacije o potencijalno ekstremnim scenarijima, uključujući i upotrebu najtežeg naoružanja, iako za takve tvrdnje nema zvaničnih potvrda. Kanali poput „Kazakhstan Neighbors News“ i „Dva majora“ govore o mogućim provokacijama i snažnom odgovoru Moskve, dok pojedini izvori naglašavaju da je reč o neproverenim analizama i pretpostavkama.

Takođe se pominju i alternativni oblici odgovora, poput sajber napada na infrastrukturu država koje podržavaju Ukrajinu, uključujući Veliku Britaniju, što dodatno pokazuje koliko je sukob dobio širu dimenziju.

Šta to znači

Ovakva retorika i spekulacije ukazuju na visoku napetost i neizvesnost u regionu. Iako mnoge tvrdnje dolaze iz neformalnih izvora i nisu zvanično potvrđene, jasno je da se sukob nalazi u fazi povećanog rizika od eskalacije.

U narednim danima ključnu ulogu imaće političke odluke i potezi na terenu, dok međunarodna zajednica pažljivo prati razvoj događaja, posebno uoči simbolično važnih datuma poput 9. maja.