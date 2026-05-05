BLIZANCI I JARČEVI

Želite ljubavnu katastrofu? Samo spojite ova dva horoskopska znaka. Blizance, koji su poznati po svojoj ljubavi prema razgovorima i zabavi, a Jarčevi koji su veliki radoholičari i vole da planiraju gotovo svaki trenutak svog života. Takav nedostatak spontanost Blizance će brzo oterati.

VODOLIJE I RAKOVI

Vodolije su slobodnijeg duha, dok su Rakovi vrlo nezavisni, pa bi mogli pomisliti kako im nisu potrebni, s obzirom na to da njima nije potreban neko ko će biti u potpunosti tu uz njih. Takođe, posebno će misliti kako im nisu potrebne Vodolije, kada im oni počnu isticati svaku grešku, što je vrlo verovatno da će učiniti.

ŠKORPIJE I LAVOVI

Škorpije neće zahvaljivati niti davati previše komplimenata, a Lavovi žude za takvim stvarima. Takođe, Lavovi smatraju da su vrlo šarmantni i vole flert, što se Škorpijama neće sviđati, jer imaju tendenciju da budu prilično ljubomorni.

DEVICE I STRELČEVI

Nijedan od ova dva znaka u potpunosti ne želi da se veže. Prema mišljenju Devica, Strelčevi mogu često biti previše bezbrižni i ne vode previše računa o tome kako njihovi postupci mogu povrediti druge ljude, što je kod Device crvena zastavica.

DEVICE I VAGE

Device često mogu biti previše kritične, što može učiniti da se Vage počinju preispitivati, ali i uvek moraju biti u pravu, što logično može ići na živce pa ne moramo ništa dodatno objašnjavati.

STRELAC I JARAC

Reči koje opisuju odnos ova dva znaka su "eksplozivnost", "ratobornost" i "intenzivnost", što nikako nije dobra stvar, kada je u pitanju stvarni život. Oba znaka na taj način žele da imaju potpunu kontrolu i biti na vrhu, a to je recept za propast.

Osim što među ovim znakovima nedostaje seksualne hemije, Strelac bi mogao u ovom odnosu biti prilično frustriran, jer Jarac neće imati previše tolerancije za njegovu potrebu za zabavom.

RIBE I DEVICE

Ribe su najosetljiviji znak Zodijaka, ali i vrlo sanjiv, dok su Device praktične i dole na zemlji. Iako poznata izreka kaže kako se suprotnosti privlače, u ovom slučaju one se samo sukobljavaju. Ali prijateljstvo će svakako funkcionisati.

VODOLIJE I BIKOVI

Vodolije vole da budu neobične i boemi, Bikovi su materijalisti i mnogo konzervativniji pa je možda bolje da partnera potraže na nekom drugom mestu.

RAKOVI I BLIZANCI

Rakovi vole da budu kod kuće, a Blizanci da idu na zabave. Ali ako imaju jednaki smisao za humor, to bi moglo da uspe, kao i to ako Blizanci pokažu malo strpljenja za partnera. Oni nisu najgori par, ali i dalje će imati svoje izazove.