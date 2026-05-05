Muzičarka Mia Zapata bila je jako talentovana, ali, nažalost, danas je svet ne pamti po njenom muzičkom dostignuću, već po zastrašujućoj smrti. Nju je iz čista mira usmrtio muškarac kojeg čak nije poznavala, niti je ikada imala bilo kakvu komunikaciju sa njim.

Pevačica iz Sijetla se, sada već davne 1993. godine, vraćala kući sama iz lokalnog bara, kada ju je iznenada nepoznata osoba zgrabila, silovala, a zatim i zadavila. Imala je samo 27 godina, a ceo svet je zanemeo. Ni kriva ni dužna je stradala, a gotovo deset godina se nije znalo koju je usmrtio. Tek kasnije DNK analizom je utvrđeno da je reč Hesusu Meskiju. Ono što je mnoge dodatno rastužilo je to što je ona bila samo nasumična žrtva i ugašen je njen život bez ikakvog razloga.

Mia Ketrin Zapata rođena je 25. avgusta 1965, a ubijena je 7. jula 1993. Bila je američka muzičarka koja je bila glavna vokalistička zvezda i tekstopisac pank rok benda "The Gits". Bila je poznata po svom snažnom vokalu i vatrenom scenskom prisustvu.

U decembru 2002. godine, skoro deceniju nakon ubistva, DNK dokazi dobijeni sa mesta zločina su testirani i identifikovali su Hesusa Meskiju kao počinioca, što je dovelo do njegovog hapšenja u januaru 2003. U martu 2004. Meskija je osuđen za ubistvo prvog stepena i izrečena mu je robija od 36 godina zatvora.

