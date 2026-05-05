Najmanje 19 ilegalnih migranata, mahom mlađe do srednje životne dobi, u nedelju kasno uveče je, ne svojom voljom, završilo svoju migrantsku rutu kroz Hrvatsku u opštini Netretić.

Zbog nesavesnog krijumčara još uvek nepoznatog identiteta, koji je ilegalce, očito iz koristoljublja, za određeni novčani iznos, trebao prevesti u Sloveniju ili barem do hrvatsko-slovenske granice kako bi se domogli zemalja Europske unije, četiri strana državljanina izgubila su život, dok je njih 13 prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol. Osim četvoro umrlih, u karlovačku bolnicu prevezena su i dvojica stranaca u dobi između 25 i 30 godina, i to u vrlo lošem zdravstvenom stanju. Nisu životno ugroženi, ali jedan od njih ima teške telesne povrede.

Ivana Kovačić, iz Opšte bolnice Karlovac, potvrdila je za medije da su dvojica muškaraca zaprimljena u bolnicu pola sata nakon ponoći u ponedeljak, i to u izrazito lošem stanju.

- Još uvek ne znamo što se tačno dogodilo. Jedan je muškarac na traumatologiji, ima višestruka kontuzijska žarišta po celom telu i povredu glave. To su teške telesne povrede, ali je stabilno. A drugi je muškarac na internističkom odeljenju, takođe nije u dobrom stanju. Izrazito je hipotenzivan, dehidriran i neuhranjen. No, i on je stabilno - rekla je Kovačić za Jutarnji.hr.

Ko su povređeni, ko su preminuli i ko su spašeni, karlovačka policija intenzivno teži da utvrdi, kao i identitet krijumčara koji ih je prevozio. Nije isključeno, s obzirom na blizinu slovenske granice, da je imao vremena ilegalnom rutom preći reku Kupu i da uđe u Sloveniju. Ključne odgovore o preminulima i tačnom uzroku smrti daće obdukcija koju je naložilo Županijsko državno tužilaštvo u Karlovcu nakon provedenog očevida.

Takođe pred policijom je izazovan zadatak utvrditi identitete ostalih, kao i okolnosti pod kojima su završili izbačeni iz krijumčareva kombija u Donjem Prilišću. Ključne odgovore daće svakako i njihovi mobilni telefoni, odnosno komunikacija koju su vodili s vozačem kad ih je preuzeo negde, pretpostavlja se na teritoriju Hrvatske, a potom i s inicijalnim pregovaračima u Bosni, kojima se najčešće plaća za tu organizovanu krijumčarsku uslugu transporta i po nekoliko hiljada eura po osobi.

- Načuli smo da ih je vozač na travu izbacio kao pse. Svi smo ostali u šoku kad je do nas došla informacija. Čuli smo sirene vrlo kasno u nedelju, ali nismo znali povod ni kuda idu. Gledali smo zatim vesti, internetske portale, ali ništa nigde nije pisalo, i onda su ujutro posvuda osvanule informacija o smrti migranata. Po selu se priča da su u kombiju počeli skakati kako bi izašli van jer, očito, nije bilo zraka. I prošle godine kod nas je policija pronašla neke Marokance koji su pre toga bili u kampu u Bihaću, odakle su uz pomoć sirijskih vodiča stigli do naših šuma. Ali oni vam tu prolaze svakodnevno i to nije tajna - kaže za Jutarnji list jedna meštanka Prilišća.

