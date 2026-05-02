Sin preminulog glumca Alena Delona, Entoni Delon, saslušan je u policiji u okviru preliminarne istrage o okolnostima smrti psa u vlasništvu njegovog brata, Alena-Fabijena Delona, prenose francuski mediji.

Istragu je pokrenulo tužilaštvo u Montaržiju na severu Francuske nakon optužbi da je Entoni odgovoran za smrt petogodišnjeg psa rase belgijski ovčar malinoa po imenu Oba, prenosi BFMTV.

Nakon saslušanja Delon je pušten na slobodu.

Alen-Fabijen Delon je u objavi na društvenim mrežama u martu optužio brata da je naredio da pas bude upucan, tvrdeći da je životinja bila u agoniji oko 45 minuta.

Entoni Delon je odbacio optužbe, navodeći da je pas pokazivao agresivno i nestabilno ponašanje, kao i da je ranije ujedao ljude iz njihovog okruženja.

Prijavio ga brat

On tvrdi da je incident kulminirao kada je pas napao drugog psa u vlasništvu porodice koji je bio ljubimac pokojnog glumca, nakon čega je obezbeđenje reagovalo pucnjima.

- Izabrao sam našeg psa Luba, našu porodicu, ono što je ostalo od našeg oca... - naveo je Entoni Delon.

On je naveo da je pas ubrzo podlegao povredama, negirajući navode o dugotrajnoj agoniji.

Delon je najavio da će podneti tužbu protiv brata zbog lažnog prijavljivanja.

Alo/Tanjug

