Zbog sumnje da je ubio Bogosava Jovanovića (74), zvanog Paradajz, iz kladovskog sela Davidovac, pripadnici Policijske uprave iz Bora te 2011 godine su uhapsili Aleksandra V. (61), iz tog mesta. Ali pre hapšenja, ubica je jednostavno ukrao telo svoje žrtve pa ga je premestio i to sve dok su pozornicima obeđivali mesto zločina. Upravo to premeštanje, odnosno ostavljanja tragova na telu ubijenog je pomoglo policiji da dođu do ubice.

Sin pokojnog Bogosava tada je za medije rekao da je prvo bio šokiran što mu je otac ubijen a sutradan prosto nije mogao a veruju kada su mu policajci rekli, da je leš njegovog oca nestao.

- Ujutru su kod mene došla dva inspektora. Rekli su mi: 'Imamo nešto da vam kažemo'. Mislio sam da su otkrili ko mi je ubio oca, a oni su rekli da mi je otac opet nestao. I opet smo pošli da ga tražimo. Našli smo ga na 150 metara od mesta gde je prvi put ležao. Bio je pokriven granjem", kazao je tada za medije sin pokojnog Bogosava.

Kako smo pisali, ubistvu je predhodio spor između Bogosava i Aleksandra V. Koji je trajao više od četvrt veka oko međe. Kobnog dana, Jovanović je čuvao koze na mestu, zvanom Krst, kada je tu naišao njegov komšija, koji je okopavao svoju baštu, nedalako od tog mesta.

Ponovo je došlo do svađe. U jednom trenutku, Aleksandar V. se mašio motike i njome, kada se Bogosav okrenuo da pođe za kozama, tri puta snažno starca udario u potiljak. Međutim, nesrećni čovek je davao znake života, pa ga je komšija dotukao tako što mu je preko lica navukao dve plastične kese i - ugušio ga!

Nakon toga, kazuju podaci, Aleksandar V. je pokušao da sakrije leš Jovanovića. Ali, u tom trenutku, naišao je kamion koji je prevozio drva, posle čega je ubica pobegao sa lica mesta. Koze, koje je čuvao Bogosav, same su se vratile u selo, što je njegovom sinu bio znak da se njegovom ocu nešto desilo.

Sin je, sa svojim prijateljem, krenuo u potragu i posle dva sata uspeo je da nađe leš svog oca. Odmah je pozvao policiju i Hitnu pomoć, koji su ubrzo stigli na mesto zločina. Ali, budući da zbog mraka i nepristupačnog terena uviđaj nije mogao da se obavi odmah, jedna patrola policije je ostavljena da sačeka jutro, kada se očekivao dolazak ekipa iz Bora i Beograda.

Međutim, Aleksandar V. je sve to posmatrao sakriven u šipražju. Sačekao je da svi odu i da policajcima popusti pažnja, nakon čega je, u sredu, tri sata nakon ponoći, ponovo došao na mesto zločina i "ukrao svoju žrtvu"!

Istragom je utvrđeno da je Aleksandar V. leš nesrećnog čoveka prebacio preko leđa i nosio ga nizbrdo nekih 200 metara. Tu je zastao i telo Bogosava vukao još stotinak metara, bacio ga u jarugu, nedaleko od jednog vinograda, i pokrio ga lišćem, granama, zemljom i vinovom lozom. Preko leša nesrećnog čoveka bila su nabacana gotovo dva kubika materijala, po čemu se zaključuje da je „operacija“ krađe i sakrivanja leša trajala - više od dva sata!

Ujutru je nastala panika, budući da leša nije bilo na mestu gde je prethodne noći ostavljen. Organizovana je potraga, a telo svog oca ponovo je pronašao njegov sin Bogosav. Na licu mesta pronađeni su materijalni tragovi, koji su policiju uputili na to da je ubistvo počinio Aleksandar V. On je uhapšen i određen mu je pritvor. Kako saznajemo, on je, prilikom saslušanja u prisustvu svog advokata, priznao da je ubio svog komšiju.