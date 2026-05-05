Finansijski savetnik proglašen je krivim za prevaru više penzionera u iznosu od 11 miliona funti, uz objašnjenje da je krivično delo počinio jer je bio „umoran od siromaštva“.

Rejmond Simpson (78) iz Gejtsheda, Tajn i Vir, sarađivao je sa Stivenom Longom iz kompanije „Universal Wealth Management“ kako bi zaštitio životnu ušteđevinu stotina starijih vlasnika kuća. Žrtve su verovale da je njihov novac stavljen u fondove radi zaštite od poreza na nasledstvo i troškova domova za negu. Umesto toga, njihova sredstva su korišćena za neodobrene „programe privatnog plasmana“ u Hong Kongu, Singapuru i Majamiju, kao i za finansiranje Simpsonove "krize srednjih godina". Simpson je koristio ukradena sredstva za kupovinu zemljišta u Španiji za razvoj nekretnina i za finansiranje "golf odmora" na Floridi.

U porukama je svom saučesniku rekao da mu je dosta siromaštva, dok je novac trošio na lični luksuz.

Prevara je otkrivena kada je „Universal Wealth Management“ bankrotirao 2018. godine, otkrivajući operativne gubitke od skoro 6 miliona funti tokom šest godina.

Simpson je pobegao u svoju luksuznu vilu pod nazivom Kasa Simpson u Portugalu i odbio je da prisustvuje suđenju Krunskog suda u Sauterku, navodeći medicinske probleme (manja operacija kuka).

Sudija je presudio da se Simpson pretvara i izdao je nalog za hapšenje, a na kraju je osuđen za prevaru zloupotrebom položaja na sudu u Sauterku.

Datum izricanja presude nije javno objavljen, ali je sudija potvrdio da se suočava sa „godinama zatvora“.

Njegov saučesnik, Stiven Long, već je priznao dve tačke optužnice za prevaru ranije 2026. godine pre nego što je počelo Simpsonovo suđenje. On takođe čeka izricanje presude.

