Radomir Taki Marinković ogolio je dušu i pred kamerama ispričao tešku porodičnu priču koja ga, kako navodi, prati godinama.

Otac Maje Marinković otkrio je da njegova mezimica nije bila jedinica, već da su pre nje dobili sina Iliju, kog su izgubili.

Kako tvrdi, nikada nije dobio jasno objašnjenje šta se sa dečakom dogodilo, zbog čega je, kako kaže, cela situacija i dalje obavijena velom tajne.

-Tu se detetu gubi svaki trag, dobili smo sina Iliju. Rodio se 2. avgusta, odveli smo ga na kontrolu. Sedite vi ovde, dete kao nešto nije dobro i tu se gubi detetu svaki trag. Nije mi baš svejedno da pričam o tome. Beba je preminula, dajte da vidimo bebu, kaže ne, niti liste, niti bilo šta i mi smo i dalje u onoj knjizi za nestale bebe - ispričao je Majin otac.

"Ukrali su mi sina"

Ranije je govorio o istoj temi, tvrdeći da nikada nisu dobili zvaničnu dokumentaciju.

-Meni su ukrali sina, dete koje sam imao pre Maje. Živeo sam u Švedskoj, pa sam došao za Srbiju i sve napustio. Na Svetog Iliju 2. avgusta 1993. se rodila bebica, tačnije naš sin. Sve je bilo u redu sa njim kada se rodio, ali je nekoliko dana nakon rođenja beba dobila temperaturu. Odveli smo sina u bolnicu kako bismo proverili da li je sve u redu, da bi ga nakon toga zadržali. Međutim, od tada se našem sinu gubi svaki trag. Lekari su ga odveli u posebnu prostoriju i nismo ga više nikada videli. Dan kasnije saopštili su nam da je beba preminula, ali nikakve papire i potvrde nismo dobili. I dalje se vodi kao nestala beba - rekao je Taki.

Oštro o Majinom dečku, Asminu

Komentarišući aktuelna dešavanja u rijalitiju Elita, osvrnuo se i na skandal u kojem je njegova ćerka Maja Marinković bila u sukobu sa sadašnjim dečkom, Asminom Durdžićem, kada je prikazan snimak njihovog fizičkog obračuna.

-Ljubav nije zabranjena, ali onakve scene… Klip je obišao ceo svet, zvali su me ljudi iz Francuske, ma iz celog sveta… Šta mogu da mislim o čoveku koji mi davi ćerku?! Sve je to šoubiznis i ja to razumem, ali to je prešlo svaku granicu. Šta da se to desilo napolju, da niko nije bio blizu da reaguje. Asmin me ne zanima, samo da je što dalje od mene - rekao je Marinković u emisiji "Bunker", dodajući da mu je jedino važno da ona izađe živa i zdrava iz rijalitija.

Alo/Blic