Regionalnu javnost i muzičku scenu duboko je potresla vest da je Vildana Đana Šaković, supruga poznatog bosanskohercegovačkog muzičara i autora Armina Šakovića, preminula 29. aprila u 60. godini života nakon duge i teške bolesti.

Oni koji su je poznavali ističu da je Vildana ostavila snažan trag svojom dobrotom, toplinom i harizmom, kao i da je bila osoba koja je svuda širila pozitivnu energiju.

Njeni najbliži naglašavaju da je bila oslonac i stub cele porodice. Iza nje su ostali ožalošćeni suprug, sin Emin, ćerka Ilma, unuci, kao i njeni roditelji i sestre.

Poslednji oproštaj i dženaza biće obavljeni 4. maja na groblju Bare, gde će se porodica, prijatelji i poštovaoci okupiti kako bi je ispratili na večni počinak.

Njen suprug Armin jedan je od najpoznatijih autora u regionu, rođen u Sarajevu 1968. godine.

Njegova porodica se sada suočava sa nenadoknadivim gubitkom, ali će ime i delo njegove supruge Vildane nastaviti da žive kroz sećanja njenih najmilijih.