U nedelju oko 22:30, karlovačka policija dobila je dojavu da se na području opštine Netretić, u naselju Donje Prilišće, nalazi veća grupa migranata. Na mesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su pronašli četiri mrtva muškarca, a dva muškarca lošeg zdravstvenog stanja poslali su u zdravstvenu ustanovu.

Zatekli su još jednog muškarca koji je pomagao unesrećenima. Daljim postupanjem policijskih službenika u neposrednoj blizini mesta događaja i obližnjeg bivšeg graničnog prelaza s Republikom Slovenijom, zatečeno je 12 stranih državljana te je tako ukupno 13 stranih državljana prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol.

Za sada je utvrđeno da ih je na mestu pronalaska dovezao nepoznati vozač u teretnom automobilu te je, nakon što je iskrcao strane državljane koji su izjavili da su bili izloženi nehumanim uslovima tokom vožnje, napustio navedeno mesto.

Na mestu događaja sproveden je uvđaj kojim je rukovodila županijska državna tužiteljka.

Sledi dalje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti i identiteta osoba.