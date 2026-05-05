Više javno tužilaštvo u Leskovcu podiglo je optužnicu protiv Dalibora Demirovića (43) iz Pečenjevca zbog sumnje da je 2. novembra 2025. godine ubio nevenčanu suprugu Katarinu G. (36) u porodičnoj kući u ovom selu kod Leskovca, a potom njeno telo sakrio u zamrzivaču, saznaje Blic.rs.

Demirović je optužen za teško ubistvo, krivično delo za koje se po Krivičnom zakoniku (KZ) Republike Srbije može izreći i kazna od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor. On je optužen po tački 10 člana 114 KZ koji propisuje kaznenu meru za onog “ko liši života člana svoje porodice kojeg je prethodno zlostavljao”.

“Dana 6.aprila 2026. godine Više javno tužilaštvo u Leskovcu podiglo je optužnicu protiv Dalibora Demirovića zbog krivičnog dela teško ubistvo iz čl. 114 st. 1 tač 10 KZ. Iz nalaza veštaka psihijatrijske struke proizilazi da je Dalibor Demirović mogao da shvati značaj svog dela i bio sposoban da upravlja svojim postupcima, kao i da je procesno sposoban”, potvrdila je za “Blic” glavni javni tužilac VJT u Leskovcu Ljiljana Zlatanović Janković.

Demirović je nakon hapšenja podvrgnut psihijatrijskom veštačenju budući da je nevenčanu suprugu, kako se sumnja, zadavio pa njeno telo stavio u zamrzivač, pokrio hranom i pobegao iz kuće. No veštačenje je pokazalo da je procesno sposoban pa je protiv njega podignuta optužnica za jedno od najtežih krivičnih dela predviđenih srpskim zakonodavstvom.

Viši sud u Leskovcu je potvrdio optužnicu, ali je rešenje nepravnosnažno jer je na njega moguće uložiti žalbu.

"Nepravnosnažnim rešenjem Višeg suda u Leskovcu od 27. aprila 2026. godine, potvrđena je optužnica protiv D.D. iz Pečenjevca, na koje rešenje je dozvoljena žalba Apelacionom sudu u Nišu u roku od tri dana od dana prijema rešenja", navode za "Blic" u sudskoj upravi Višeg suda u Leskovcu.

Telo ubijene žene pronađeno je tek nakon detaljnog pretresa sprata kuće u kojoj živi Dalibor.

“Dalibor je telo ubijene žene pokrio kesama sa zamrznutom hranom tako da se na prvi pogled nije videlo. Prilikom detaljnog, pretresa kuće, ispod kesa sa hranom, forenzičari su otkrili telo ubijene žene koja je stavljena u zamrzivač bez odeće”, rekao je naš izvor.

Prema nezvaničnim informacijama, telo ubijene žene je pronađeno tek posle više od pet časova od prvog pregleda, tako da je osumnjičeni za ubistvo dobio dovoljno vremena da pobegne sa mesta zločina. Zašto je, međutim, skinuo odeću sa ubijene žene, za sada može samo da se nagađa.

Blic.rs

