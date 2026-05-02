Švedski muzičar Džordž "Joje" Vadeniju, koji je svirao sa grupom "Blood, Sweat & Tears" preminuo je u 80. godini života.

Porodica skrhana bolom potvrdila je tužnu vest i rekla da će uskoro objaviti opsežnije informacije o njegovom isrpaćaju.

- Sa velikom tugom Dženifer Gilman i ja saopštavamo vest o iznenadnoj smrti našeg oca, Džordža Vadenijusa. Naša porodica će uskoro objaviti više informacija o komemorativnom skupu i načinu odavanja počasti u čast njegovog nasleđa i sećanja - napisala je njegova porodica na Fejsbuku.

Ko je bio Džordž?

Džordž je rođen u Stokholmu, u Švedskoj, a pohađao je muzičku školu Adolfa Fredrika.

Prema švedskom listu "Aftonbladet", nakon što se pojavio na nekoliko švedskih hitova i bio suosnivač dve švedske supergrupe početkom sedamdesetih godina prošlog veka, "Made in Sweden" i "Solar Plexus", preselio se u Sjedinjene Države.

Tamo je bio glavni gitarista grupe "Blood, Sweat & Tears" od 1972. do 1975. godine.

Pridružio se bendu "Saturday Night Live Band" 1979. godine, ostajući sa njima do 1985. godine.

Džordž iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali i saradnje sa muzičkim zvezdama, poput Arete Frenklin, Dajane Ros i Džejmsa Brauna.

