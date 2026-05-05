Putnici sa ekspedicionog kruzera „MV Hondius“ suočavaju se sa ozbiljnom zdravstvenom krizom nakon pojave opasnog hantavirusa. Brod se trenutno nalazi uz obalu zapadne Afrike, gde medicinski timovi pokušavaju da stave situaciju pod kontrolu, dok su dve osobe sa simptomima u ponedeljak evakuisane.

Na kruzeru se nalazi oko 150 ljudi, uglavnom turista iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Španije. Situacija se dodatno zakomplikovala nakon što su tri osobe – bračni par iz Holandije i jedan državljanin Nemačke – preminule, dok je više putnika obolelo. Jedan Britanac je već napustio brod i trenutno se leči u Južnoj Africi.

Holandski Nacionalni institut za javno zdravlje i životnu sredinu (RIVM) potvrdio je da je kod jednog pacijenta laboratorijski utvrđen hantavirus, a sumnja se da je i jedna od preminulih osoba bila zaražena. Među putnicima vlada strah, posebno jer inkubacija virusa može trajati i do osam nedelja, pa nije jasno koliko je ljudi zapravo izloženo zarazi.

Jedan od putnika, američki bloger Džejk Rosmarin, oglasio se sa broda i opisao situaciju kao zastrašujuću, naglašavajući da se iza vesti nalaze stvarni ljudi koji samo žele da se bezbedno vrate kući.

Kruzer, koji pripada kompaniji Oceanwide Expeditions, isplovio je iz Argentine pre oko tri nedelje i tokom puta imao više zaustavljanja. Na brodu je ukupno 149 putnika i članova posade iz 23 zemlje, a pošto plovi pod holandskom zastavom, Holandija koordinira pružanje pomoći.

Prvi smrtni slučaj zabeležen je 11. aprila, kada je preminuo 70-godišnji Holanđanin. Njegova supruga umrla je dve nedelje kasnije, dok je istog dana jedan britanski putnik teško oboleo i kasnije mu je potvrđen hantavirus. Preostalim putnicima savetovane su mere opreza poput nošenja maski, održavanja distance i smanjenja kontakata.

Hantavirus je ozbiljna bolest koja se prenosi udisanjem čestica iz izmeta ili urina glodara i može izazvati teške respiratorne probleme. Ne postoji specifičan lek, a lečenje se svodi na ublažavanje simptoma. Prema podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), smrtnost može dostići i do 40 odsto.

Stručnjaci smatraju da su se putnici verovatno zarazili pre ukrcavanja, dok Svetska zdravstvena organizacija (SZO) poručuje da je rizik za širu javnost nizak i da nema razloga za paniku niti za uvođenje ograničenja putovanja.