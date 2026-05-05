Turistkinja iz Nemačke (75) doživela je neprijatno iznenađenje po povratku sa putovanja po Grčkoj i Turskoj, kada joj je mobilni operater ispostavio račun veći od 16.000 evra.

Tokom odmora pokušavala je da ostane u kontaktu sa porodicom, ne isključujući mobilni internet — što ju je na kraju skupo koštalo.

Putovanje bez problema — sve do Turske

Kako prenose nemački mediji, žena je putovala sa sestrom, dok je njen suprug ostao kod kuće zbog zdravstvenih razloga. Tokom boravka u Grčkoj nije imala nikakvih problema, jer ta zemlja spada u evropsku roming zonu, gde važe povoljniji uslovi korišćenja mobilnih usluga.

Međutim, tokom trodnevnog boravka u Turskoj situacija se drastično promenila, pošto ta zemlja ne pripada istoj roming zoni.

Nevidljiva potrošnja napravila ogroman trošak

Iako je obavila samo nekoliko poziva, na njenom telefonu su u pozadini radile aplikacije i internet servisi. To je dovelo do potrošnje veće od 100 gigabajta podataka — što je rezultiralo ekstremno visokim računom.

Ukupan iznos dostigao je 16.615 evra, što je, kako je navela, daleko iznad njenih finansijskih mogućnosti, s obzirom na to da živi od male penzije.

Operater ublažio trošak

Nakon žalbi i dodatnih provera, mobilni operater joj je ipak izašao u susret i umanjio račun deset puta — na oko 1.690 evra.

Iako znatno manji, ovaj iznos je i dalje bio visok, ali ga je putnica na kraju uspela da izmiri.