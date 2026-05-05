Penzionerka čije ime nije obelodanjeno u javnosti do danas, živela je u skromnim uslovima u zgradi u Švehatu kod Beča, gde je Srpkinja radila kao kućepaziteljka. 20. marta 2012. godine, kada je poslednji put viđena, navodno joj je domarka donela paket, kada je žena pozvala na kafu u stan i zamolila je da im skuva kafu.

Nakon dvodnevnog suđenja, Srpkinja čiji identitet i dalje nije saopšten, osuđena je te 2013. godine na 20 godina zatvora zbog ubistva austrijske penzionerke (58).

Slučaj je u bečkim medijima nazvan „vibrator“ jer je optužena tvrdila da „nije imala nameru da je ubije, već se branila, jer je žena napala sa vibratorom privezanim za kukove“.

Kako je optužena ispričala u sudu aparat za kafu nije radio, pa je pokušala da ga namesti, kada je u jednom trenutku osetila ženine ruke na grudima, a potom i nešto među svojim nogama. Okrenula se i šokirala kada je videla komšinicu sa zavezanim vibratorom oko kukova.

- Počela je tuča, ujela me i za prst. To joj je spalo sa nje. Nasrnula je na mene, a ja sam dohvatila nešto u kuhinji i počela da je udaram. Udarila sam je tri, četiri puta...Kriva sam za njenu smrt, ali mi nije bila namera da je ubijem - ispričala je tada Srpkinja u sudu.

Njeni advokati su potencirali da je reč o samoodbrani i da je optužena bila žrtva seksualnog zlostavljanja. Međutim, tužilac je insistirao na rezultatima obdukcije koji pokazuju da je žena umrla od dvadesetak udaraca tupim predmetom u glavu i činjenici da je optužena ostavila da iskrvari na smrt, ali i na događajima posle ubistva. Naime, osim što je stan opljačkan, leš starice je nađen tek 12. aprila na podu u kuhinji kada su komšije pozvale policiju, jer se pošta kod ubijene gomilala.

Tri nedelje niko ništa nije posumnjao, jer je Srpkinja sa penzionerkinog mobilnog poslala SMS komšijama kojim im se Austrijanka navodno javlja iz Graca, gde je navodno na odmoru i odakle se vraća za nekoliko nedelja. Iako im je bio čudan SMS pun pravopisnih grešaka, sačekali su sve do sredine aprila. U međuvremenu, optužena je otputovala u Srbiju, gde je ostala do kraja juna i odakle se vratila, jer je mislila da niko nije posumnjao u nju. Uhapšena je u Beču 30. juna 2012. godine.

Iako limenka kojom je kako se pretpostavlja izvršila ubistvo nikada nije nađena, u stanu je bilo dosta njenih otisaka. Iako je isprva negirala zločin, ona je na kraju priznala ubistvo, ali je navela da je u pitanju samoodbrana. Porota je ipak tokom suđenja koje je održano osudila na 20 godina zatvora. Advokati osuđene Srpkinje, koja inače u Austriji živi i radi zadnjih 20 godina, najavili su žalbu.