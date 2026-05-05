Jedan od narativa opozicije u Srbiji da se sada mnogo lošije živi nego kada su oni bili na vlasti.

Normalno da na ovakvu ničim utemeljenu laž pored njih mogu da poveruju samo studenti blokaderi, koji su u tom periodu bili mala deca, a neki od njih su tek bili rođeni.

Ne treba nabrajati šta je sve postignuto u ovih sada već 13 godina. Dobro znamo kako nam je tadašnja vlast ostavila državu u finansijskom kolapsu do te 2012. godine. Svako od nas ima člana porodice ili barem nekog poznanika koji je u vreme vladavine sadašnje opozicije ostao bez posla. Fabrike su zatvarane uz prethodno obavljenu pljačkašku privatizaciju. Pojedinci su se obogatili do enormnih razmera dok su do tada zaposleni završavali na zavodu za zapošljavanje.

Građani Srbije su tih 12 godina dobro zapamtili i normalno na izborima kaznili pljačkaše i uništitelje Srbije. A sada ti isti žele opet da dođu na vlast.

Prvo su pokušali da uz takozvane studente-blokadere i svu moguću podršku iz inostranstva, na vlast dođu silom, a kada im to posle više od godinu i po dana nije pošlo za rukom, moraće ipak na izbore. Sve vreme je blokaderska opozicija tražila vanredne parlamentarne izbore, misleći da ih neće biti, a sada kada su oni izvesni, nema se kud...već u nedostatku bilo kakvog programa nastaviti sa još većim lažima i obmanama.

Kako slagati građane Srbije da u mesecu aprilu ove godine i tri dana maja ( Uskršnji i Prvomajski praznici ) Zlatibor, Kopaonik, Tara, Zlatar,....i sva ostala mesta po Srbiji, nisu videla ni jednog turistu željnog odmora?

Kako slagati da je na primer Beograd za vreme ovih praznika bio pust grad?

Kako slagati da je opšta besparica kada su u jednom fiskalnom mesecu građani dva puta bili na odmoru, na raznim destinacijama u zemlji, a i u inostranstvu gde je situacija dozvoljavala?

Kako slagati građane da su 3. maja uveče kolone vozila za ulazak u Beograd, sa svih pravaca bile dugačke i po deset kilometara?

Kako da nas lažu da nije bilo goriva, da su redovi na pumpama, da su sa svih izletišta građani dolazili džombastim putevima, punim rupa, a ne najmodernijim putevima i brzim saobraćajnicama?

Takozvana elita, kako blokaderska opozicija sebe voli da naziva, teško je živela letujući na Maldivima, Bahamima, Dubaiju,....Ali ne treba zaboraviti da su za građane Srbije, kao turiste bile dostupne destinacije i van zemlje, Grčka, Crna Gora, Turska, Egipat....

Nije li naša avio kompanija AIR SRBIJA, koju je ova vlast i osnovala svake godine beležila drastično povećanje broja putnika.

Jedno od najjasnijih pokazatelja standarda građana jedne zemlje je njihova materijalna mogućnost da se kao turisti kreću u zemlji i van nje.

Niko nije bukvalno slep da ovo sve ne vidi, i nema te količine laži koja nas može ubediti u suprotno.

Stambena izgradnja, kupovina stanova, vikendica, to takođe svi vidimo, kao i veliki broj novih, ne samo polovnih automobila!

Ne treba biti stručnjak, gledati razne ekonomske pokazatelje i statistike, jer je dovoljno imati sopstvene oči. Navedeno je samo ono što se ovlaš da videti svaki dan.

Ali trudi se blokaderska opozicija da nam i očni vid i ono što je jasno i vidljivo relativizuju.

U tolikoj laži su jadni i smešni, ali šta drugo da rade, nalog su dobili i moraju da lažu.

Ko ne veruje svojim očima, on je slep, ali za sebe!!!

BONUS VIDEO