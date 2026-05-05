Tarik Prusac (49), koji je osumnjičen za zversko ubistvo bivše supruge Elme Godinjak (41), koje je počinio u petak u Sarajevu, pravdao se juče u sudnici da „nije imao nameru da to počini i kako dugo nije video dete“.

Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu juče je održano ročište za određivanje pritvora Tariku Pruscu za ubistvo Elme Godinjak, novinarke jednog bosanskog portala.

Prusac je u sudnici rekao da mu je jasno šta mu se stavlja na teret.

Advokat osumnjičenog Damir Kočo tražio je isključenje javnosti, ali njegov zahtev je odbačen.

Sudija je pojasnio da se osumnjičeni tereti za teško ubistvo.

-Pucanj je bio iz velike blizine. Utvrđeni nije pozvao Hitnu pomoć, nije proverio da li je živa. D‌evojčica je sve vreme prisustvovala i gledala ova dešavanja. Bio je otisak uha na vratima, on je nju čekao i vrebao. U stanu su bili prisutni tragovi borbe, bile su razbacane stvari po podu. On je čekao kada će izaći iz stana i napao je. Ona je sitnija osoba, nije imala šanse protiv osumnjičenog koji radi kao radnik obezbeđenja. Osumnjičeni je bio dužan da preda pištolj u sef, a on to nije uradio, a taj dan nije radio. Agencija ga nije prijavila, tek su prijavili kada su vid‌eli da je on počinilac – ispričala je tužiteljka Iva Kurilić i dodala:

-On je kupio traku u jednoj prodavnici, žrtva je bila potpuno izlepljena. Preko usta i glave bilo je 20 slojeva trake - rekla je Kurilić.

Dodala je da su svedoci videli da je žena plakala, da je tu bila devojčica i da je on bio svestan šta radi i pucao je iz neposredne blizine.

Monstrum je juče tokom ročišta dobio reč, pa je izneo sramno opravdanje.

- Ja se kajem zbog toga što se desilo, to meni nije bila namera. Ja sam hteo da uzmem dete, jer ja svoje dete nisam viđao otkako mi je supruga uslikala i poslala tu sudsku odluku o zabrani prilaska. Ja od tog dana nisam uopšte svoje dete video. Nisam je video 25 dana. Meni nije bila namera da je ubijem. Meni je bila namera samo da je zastrašim - rekao je Tarik na sudu.

Odlukom Kantonalnog suda u Sarajevu njemu je juče određen jednomesečni pritvor.

Tužiteljka je navela i da je osumnjičeni pretio smrću „onome ko mu uzme dete“.

- Elma Godinjak prekinula je bračnu zajednicu u februaru, kada je rekla i da želi da se odseli. Rekla je da je on vređa i vrši psihičko nasilje. Ranije je rekao da ko mu uzme dete završiće pod zemljom, to je bilo 21. januara. Dobio je dozvolu da dete viđa vikendom, nakon toga je počeo da je uhodi i prati. Ona je tražila samo zaštitne mere, verujući da će to prestati – izjavila je tužiteljka i dodala da je osumnjičeni dolazio ispred stana njene majke, pratio je, čak je zaustavio i njenog novog partnera.

Centar za socijalni rad potvrdio je da je Tarik mogao da vidi dete vikendom.

Kako smo ranije pisali, monstrum je kobnog dana lepljivom trakom vezao bivšu ženu u njenom stanu, pa kidnapovao njihovu ćerkicu. Nakon toga nesrećna žena je uspela da izađe bosa i povređena u hodnik zgrade, gde ju je krvnik ubio hicem iz pištolja, i to naočigled njihove ćerkice.

Lekar Hitne pomoći je u 16.30 sati mogao samo da konstatuje smrt nesrećne žene.

Nakon ubistva Tarik se sa devojčicom uputio ka sarajevskom šetalištu Darivi, gde je ostavio automobil, a onda s njom otišao u jednu od najpoznatijih ćevabdžinica na Baščaršiji i tamo naručio ćevape.

Policijska potraga trajala je tri sata, a Prusac je lociran i uhapšen u 19.15 sati u pomenutom restoranu na Baščaršiji.