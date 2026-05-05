Na svetskom tržištu već sada ima mnogo manje nafte nego što je potrebno zbog krize oko Ormuskog moreuza, a novi udari na rusku naftnu infrastrukturu mogli bi dodatno da podignu cenu barela, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Dmitrij Peskov je to rekao u razgovoru sa novinarom Pavlom Zarubinom, komentarišući izjavu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da se oglušio o pozive Zapada da ne napada rusku naftnu infrastrukturu.

Kriza oko Ormuskog moreuza podigla pritisak na tržište

- Ne znam da li je odbio Evropljane ili nije, ali situacija je takva da u uslovima oštre energetske krize, izazvane dešavanjima u Ormuskom moreuzu, na tržištu ima mnogo manje nafte nego što bi trebalo - rekao je Dmitrij Peskov

Prema njegovim rečima, dodatno smanjenje ruske nafte na globalnom tržištu moglo bi da izazove novi rast cena, naročito ako se nastave udari ukrajinskih snaga na infrastrukturu za izvoz energenata.

- Ako sa tržišta bude ispadala dodatna količina naše nafte, cene će rasti u odnosu na sadašnji nivo, a već su iznad 120 dolara - naglasio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Moskva tvrdi da bi Rusija mogla i da zaradi više

Dmitrij Peskov je ocenio da bi takav scenario imao dvostruki efekat: manji obim izvoza bio bi nadoknađen višim cenama, što bi ruskim kompanijama moglo da donese veće prihode.

- Šta to znači? Da će, čak i uz manju količinu nafte namenjene izvozu, naše kompanije zarađivati više novca, a više prihoda će imati i naša država. Tako da to nije problem za Rusiju već za kupce nafte i gasa - zaključio je Dmitrij Peskov

Poruka Kremlja dolazi u trenutku kada se energetsko tržište nalazi pod snažnim pritiskom zbog nestabilnosti oko Ormuskog moreuza, ključne tačke za transport nafte. Ukoliko bi se poremećaj proširio i na ruski izvoz, globalne cene energenata mogle bi da postanu još veći problem za zapadne ekonomije, posebno za Evropu koja je već suočena sa visokim troškovima energije.