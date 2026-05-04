Na tehničkom pregledu automobila u Mladenovcu u utorak, 28. aprila, došlo je do nesreće kada je vlasnik vozila D. M. (83) upao u kanal za pregled vozila, saznaje Telegraf.rs.

Kako saznaje Telegraf.rs, vozač je, dok se vozilo nalazilo na liniji za tehnički pregled, iskoristio trenutak u kom kontrolori nisu bili prisutni i otišao do svog automobila da nešto pogleda, kada je upao u kanal i teško se povredio.

Hitna pomoć odmah je izašla na lice mesta i prevezla ga u bolnicu na dalje zbrinjavanje, ali je muškarac, zbog posledica povreda, preminuo u subotu, 2. maja, uprkos naporima lekara.

