Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan obratio se naciji nakon sednice Vlade Turske. Erdogan je rekao da je na sednici bilo reči o brojnim pitanjima, od ekonomije do turizma, spoljne politike do poljoprivrede, i izrazio želju da donete odluke budu korisne za zemlju i naciju.

"Uprkos ratu koji se vodi u našem regionu, naš izvoz je u aprilu ostvario snažne rezultate. U aprilu je naš izvoz dostigao 25,4 milijarde dolara, što predstavlja godišnji rast od 22,3 odsto. Naš izvoz u periodu januar–april iznosio je ukupno 88,63 milijarde dolara. Prvi put je naš dvanaestomesečni obim izvoza porastao na 275,8 milijardi dolara, čime je postavljen rekord u istoriji naše Republike", rekao je predsednik Turske.

On je istakao da detaljni uvid u izvozne podatke ukazuje na ohrabrujuće izglede.

"Naš izvoz povećan je prema 166 zemalja i regiona. Obim izvoza porastao je u svih 26 sektora. U sektorskom rangiranju, automobilska industrija zadržala je vodeću poziciju sa 3,9 milijardi dolara, a slede je hemijski proizvodi sa 3,1 milijardom dolara, električni i elektronski proizvodi sa 1,8 milijardi dolara i konfekcija sa 1,451 milijardom dolara", naveo je on.

Kako je istakao, poseban značaj pridaje se činjenici da je izvoz u odbrambenoj i vazduhoplovnoj industriji dostigao 962 miliona dolara.

"U ovoj oblasti smo u prva četiri meseca godine zabeležili rast od 28 odsto i ostvarili značajan uspeh. Kao i juče, ni danas pitanje nije gde se Ankara nalazi; pitanje je gde Brisel želi da bude u svetu budućnosti i kako sebe u njemu zamišlja. Sada se mora shvatiti da Evropska unija bez Turske kao punopravne članice ne može postati ni globalni akter ni centar privlačnosti", naveo je Erdogan.

Rekao je da Turska "nije, niti će ikada biti zemlja koje se neko seti samo u trenutku potrebe, koju poziva kada mu zatreba, a ostatak vremena gura u stranu".

"Evropska unija mora u potpunosti da prepozna vrednost konstruktivnog pristupa Turske, ne sme ga uzimati zdravo za gotovo i mora se uzdržati od postupaka i retorike koji bi ga podrili. Ne treba zaboraviti da Turska više nije Turska iz prošlosti, niti je svet, kao nekada, ograničen na 'sferu uticaja' zapadnih država. Rađa se novi svet, svet u kojem regionalna saradnja dobija na značaju, pojavljuju se novi akteri, a globalni sistem se ubrzano razvija ka multipolarnosti. A Turska je među najsnažnijim kandidatima da postane jedan od polova novog sistema", istakao je predsednik Turske.

Osim toga, ističe da je danas Evropi Turska potrebnija, nego što je Turskoj potrebna Evropa.

"A ta potreba će sutra biti još veća. Ovo nije samo naš stav. To je ujedno i zajednička procena međunarodnih organizacija koje projektuju buduće trendove. Evropa se nalazi na raskršću: ili će rastuću snagu i globalni uticaj Turske posmatrati kao priliku za prevazilaženje zastoja Unije, ili će dopustiti da isključiva retorika zamrači budućnost Evrope", istakao je Erdogan.

"Iskreno se nadamo da će donosioci odluka u Evropi odbaciti svoj politički i istorijski prtljag i razviti iskrene, stvarne odnose sa Turskom na ravnopravnoj osnovi. Korist od takvog odnosa imaće evropski kontinent, čiji je Turska sastavni deo", dodao je predsednik Turske.

Erdogan je rekao i da će država, vođena najvišim interesima nacije, "nastaviti da korača ovim putem strpljivo i dostojanstveno, uzdignute glave i neokaljane časti".

"U skladu s tim, odlučili smo da za parove koji tokom perioda otplate dobiju prvo dete pretvorimo 12 mesečnih rata u bespovratna sredstva, a preostale rate odložimo za 12 meseci. Sada idemo korak dalje. Ukoliko se tokom perioda otplate rodi drugo dete, sve preostale rate pretvorićemo u bespovratna sredstva. Nadam se da će ova inicijativa biti od koristi mladim parovima. Takođe se nadam da će odluke donete na našoj sednici Vlade dati pozitivne rezultate", rekao je Redžep Tajip Erdgoan.