Svirepo ubistvo devedesetogodišnje Zorke Stanković na Đurđevdan u trošnoj kućici u Ulici kralja Petra i danas se, 16 godina kasnije, prepričava u Smederevskoj Palanci. Nepokretna i slepa starica je prvo silovana i ubijena nožem, zatim je dokrajčena sekirom, a kuća zapaljena

Silovali i ubili slepu staricu, orgijali pored njenog tela. Užas je nastavljen i kasnije jer je majka terala sina da siluje sestre

Šest dana posle zločina uhapšen je Ratko S, (56) iz Glibovca, a tek šest godina kasnije otkriveni su i uhapšeni njegovi saučesnici Dragiša R. (41), takođe iz Glibovca i Svetlana S. (37) iz Smederevske Palanke. Svi su osuđeni i izdržavaju kaznu.

Na prvi pogled delovalo je da je slučaj rešen Ratkkovim priznanjem koji je rekao da su ga na zločin naterale "ale", ali se policija nije zaustavila jer se sumnjalo da to sve nije mogao sam da uradi. Posle Svetlaninog privođenja zbog sitnog lopovluka, i svedočanja njene dece, predočeno joj je da postoje dokazi koji ukazuju na to da je bila u staričinoj kući tog dana. Ona je pred tužiocem i svojim advokatom priznala da je učestvovala u ubistvu starice i do detalja sve opisala.

Mučko ubistvo starice Zorke Stanković do kraja je rasvetljeno zahvaljujući svedočenju dece Svetlane S.. Dečak i dve devojčice su tek 2015. oduzeti majci, a onda su u hraniteljskoj porodici otkrili da Ratko S. nije jedini vinovnik ovog zločina, kako se godinama mislilo.

Deca su ispričala da su saučesnici u silovanju, mučenju i masakriranju starice njihova majka Svetlana i izvesni Dragiša R.. Ubrzo je počelo da se odmotava klupko stravičnih zločina u porodici nesrećnih mališana, koje je rođena majka zlostavljala, podvodila, pa čak i terala na međusobne seksualne odnose. Za ubistvo i sva druga krivična dela Svetlana je osuđena na samo 18 godina zatvora!

Dve ćerke i sin uzrasta 10, 13 i 14 godina smeštena su u hraniteljsku prodicu. Ubrzo su otvorila dušu prepričavši hraniteljici detalje pakla koji su preživeli u majčinoj kući. Ona je odmah pozvala policiju i Centar za socijalni rad.

Najpre su opisali da su nakon ubistva, osuđeni zajedno došli u Svetlaninu kuću. Majka je devojčicama naredila da spale njihovu krvavu odeću, i zapretila da će "ukoliko pisnu, proći kao baba".

Deca su ispričala i da ih je majka zlostavljala godinama.

Svog desetogodišnjeg sina terala je na oralni seks sa njenim partnerom za 1.000 dinara. Za istu sumu novca muškarcima je omogućila da dodiruju devojčice po intimnim delovima. Čak je pred decom imala seksualne odnose sa muškarcima za novac.

Ova majka monstrum je zaključavala decu u sobu, skidala se naga, puštala porno filmove i pred decom se samozadovoljavala. Sina je terala na seks sa sestrom, koja je bežala kroz prozor. Sve se dešavalo od 2009. do 2013. godine.

Kako se ispostavilo, Svetlana je inače snaha Ratka S., koji je u momentu njenog hapšenja već bio osuđen zbog ovog zločina na 17 godina robije.

Svetlana je do detalja opisala šta se 6. maja 2010. godine dogodilo u kućici u kojoj je živela baba, a u koju su ušli nasilno, razvalivši vrata.. Ratko S. je pri ulasku u kuću prvi silovao staricu, a zatim Dragiša, i to sve pred njom. Svetlana je zatim nožem tri puta ubola staricu u stomak i grudi, a potom su je Ratko i Dragiša udarali sekirama po genitalijama, grudima i glavi.

Posle krvavog pira, podgrejani alkoholom, oni su međusobno imali odnose, ne mareći što su monstruozno ubili staricu.

- Prvo smo je silovali, a zatim pretukli i izboli nožem. Nastavili smo da orgijamo pored nje, a na kraju smo je isekli sekirom, zapalili kuću i otišli u kafanu - ispričao je Dragiša R. nakon što je uhapšen, a upravo su tragovi orgijanja pored ubijene žene pomogli iskusnim inspektorima da stave tačku na ovaj zločin.

Pravi razlog ovog ubistva možda se nikada neće saznati. Osim činjenice da su imali bolesni seksualni nagon, može se reći da motiv nije koristoljublje, jer su iz staričine kuće odneli samo kasetofon. Tročlana grupa napravila još jednu grešku - sekiru kojom su komadali Zorku ostavili su pored njenog kreveta. U nadi da će požar uništiti sve dokaze, otišli su u kafanu, ali vatra nije zahvatila sekiru.

Požar su izazvali kako bi prikrili zločin koji su počinili i to tako što su zapalili ćebad kraj Zorkinih nogu i njene pelene.

Ratko S. je 6. maja 2008. godine, takođe na Đurđevdan, pokušao da siluje devojčicu u Smederevskoj Palanci, zbog čega je osuđen na tri meseca zatvora i izrečena mu je obavezna mera psihijatrijskog lečenja.

S obzirom na to da je konstatovano da je mentalno zaostao i da mu je izrečena mera obaveznog psihijatrijskog lečenja, tri meseca je proveo u bolnici. Centar za socijalni rad u Palanci, koji ga na evidenciji vodi još od 1986. godine zbog poremećenih porodičnih odnosa, nakon toga je u nekoliko navrata bezuspešno pokušavao da ga privoli na nastavak lečenja.

Meštani Glibovca rekli su za njega da jeste bio zaostao, bio je i nepismen, ali da nije bio opasan po okolinu. Živeo je s majkom, izdržavao se nadničenjem. Jedino što je, kako kažu, pio.

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na po 18 godina zatvora Svetlanu S. i Dragišu R, a Ratka S. na 16 i po godina. Za ovaj zločin 2012. godine bio osuđen na 17 godina zatvora samo Ratko S., ali je policija u februaru 2015. godine otkrila i uhapsila drugo dvoje počinilaca.

Dragiša i Ratko su osuđeni jer su, kako se navodi u presudi, u stanju smanjene uračunljivosti ali ne bitno, na naročito svirep i ponižavajući način izvršili "obljubu i sa obljubom izjednačen čin" nad Zorkom, koristeći njenu fizičku nemoć, jer je bila stara 90 godina, nepokretna i slepa i usled toga nije mogla da se brani.

Svetlana S. je pored ovog zločina osuđena i zbog krivicnog dela podvođenje i omogućavanje vršenja polnih odnosa, krivičnog dela prikazivanje pornografskog materijala i krivičnog dela navođenje maloletnog lica na prisustvo polnim radnjama. Pored zatvorske izrečena joj je i novčana kazna od 100.000 dinara.