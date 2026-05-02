Tarik Prusac (49), koji se sumnjiči za ubistvo novinarke Elme Godinjak (41) na Dobrinji, danas, 2.maja biće predat u Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Nakon stravičnog ubistva koje se juče dogodilo u sarajevskom naselju Dobrinja, jutros se oglasilo i Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

-U toku dana osumnjičeni za ubistvo 41-godišnjakinje će biti predat u nadležnost KTKS. Istovremeno će u toku dana biti obavljena i obdukcija tela ubijene-, potvrdila je jutros portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Podsećamo, Tarik Prusac je nakon ubistva pobegao sa lica mesta i sa sobom odveo dete.

Kasnije je vozilo ostavio na području Darive, nakon čega se uputio prema Baščaršiji, gde je pronađen u jednom ugostiteljskom objektu gde je jeo ćevape zajedno s devojčicom koju je poveo sa sobom..

Nakon nekoliko sati priveden je u službene prostorije, dok je dete, kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, pronađeno nepovređeno i zbrinuto od strane nadležnih službi.

U javnosti su se bile pojavile brojne dezinformacije da je ranjen brat ubijene. Međutim, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, potvrdili su da prilikom izvršenja krivičnog dela nije bilo ranjavanja bilo koje muške ili neke druge osobe.

