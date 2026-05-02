Muškarac Mustafa Z. (66) iz Tetova uhapšen je u Bujanovcu zbog sumnje da je počinio seriju krađa iz džamijskih kutija za dobrovoljne priloge u više gradova.

Prema dostupnim informacijama, sumnja se da je krađe izvršio u džamiji El-Džinan u blizini zgrade "Kvele" u Novom Pazaru, zatim u jednoj džamiji u mestu Jezgroviće kod Tutina, kao i u više verskih objekata na području Sjenice. Svi slučajevi povezani su sličnim načinom izvršenja, zbog čega nadležni organi veruju da je reč o istom počiniocu.

Osumnjičeni je uhapšen u večernjim satima u Bujanovcu, u hotelu gde je planirao da prenoći pre pokušaja prelaska granice. Nakon hapšenja prebačen je u pritvorsku jedinicu u Novom Pazaru, gde čeka saslušanje kod dežurnog tužioca.

Iz nadležnih organa navode da je u toku prikupljanje dodatnih dokaza, kao i provera njegove eventualne povezanosti sa drugim sličnim krađama u verskim objektima.

