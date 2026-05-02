Uz savremenu LED rasvetu i pametne sisteme, postavlja se pitanje: da li gašenje svetla zaista štedi struju i smanjuje račun za električnu energiju?

Stručnjaci za energetsku efikasnost ističu da je tvrdnja kako se više struje potroši prilikom paljenja nego tokom rada sijalice zapravo mit. Kod modernih sijalica, posebno LED rasvete, potrošnja prilikom uključivanja je minimalna i zanemarljiva. To znači da gašenje svetla i dalje ima smisla, posebno ako prostoriju napuštate na duži period.

Ključni faktor u uštedi električne energije jeste vreme. Ako izlazite iz sobe na minut ili dva, razlika u potrošnji neće biti velika. Međutim, ako svetlo ostaje upaljeno satima ili u više prostorija istovremeno, potrošnja se brzo povećava i direktno utiče na račun za struju. Upravo tu male navike prave razliku na duže staze.

Važnu ulogu ima i izbor sijalica. Klasične sijalice troše znatno više energije u odnosu na moderne LED i štedljive sijalice. LED rasveta koristi manje vati za istu količinu svetlosti, što znači manju potrošnju i duži vek trajanja. Iako je početna cena LED sijalica viša, dugoročno se isplati jer smanjuje troškove električne energije.

Da li se to vidi na računu za struju? U većini domaćinstava razlika neće biti drastična iz meseca u mesec, ali kombinacija više malih promena – poput gašenja svetla, korišćenja LED rasvete i racionalne potrošnje – može doneti značajnu uštedu tokom godine.

Postoje i situacije kada svetlo treba ostaviti uključeno. Spoljašnja rasveta, ulazi, stepeništa i dvorišta važni su za bezbednost, posebno noću. Ipak, ostavljanje svetla kao zaštite kada niste kod kuće nije najefikasnije rešenje – stručnjaci preporučuju alarme i sigurnosne kamere kao pouzdaniju opciju.

Dodatnu uštedu energije mogu doneti pametni sistemi za rasvetu. Senzori pokreta i automatsko gašenje svetla omogućavaju da se svetlo uključuje samo kada je potrebno, bez razmišljanja i zaboravljanja.

Na kraju, iako tehnologija napreduje, osnovna navika ostaje ista – racionalno korišćenje svetla i energije i dalje je jedan od najjednostavnijih načina da smanjite potrošnju i uštedite novac.