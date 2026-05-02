Ako želite da vaše muškatle budu bujne, zdrave i prepune cvetova, važno je da im obezbedite pravilnu negu i odgovarajuću prihranu.

Jedan od trikova koji sve češće koriste ljubitelji cveća jeste dodavanje joda u vodu za zalivanje. Iako zvuči neobično, jod može pomoći muškatlama da bolje rastu i da budu otpornije na bolesti. Kada biljci nedostaju određeni mikroelementi, njen razvoj može da uspori, a cvetanje da oslabi – upravo tu jod može imati pozitivan efekat.

Priprema je vrlo jednostavna. U jedan litar vode dodaje se samo jedna kap farmaceutskog joda. Dobijenu mešavinu koristite za zalivanje, ali umereno – oko 50 mililitara po saksiji, i to uz ivice, kako bi se hranljive materije ravnomerno rasporedile do korena. Ova metoda može pomoći da muškatle budu jače i da duže zadrže cvetove.

Ipak, važno je ne preterivati. Prevelika količina joda može da ošteti koren i ugrozi biljku, pa se preporučuje oprez i umerenost. Takođe, ako već koristite komercijalna đubriva koja sadrže mikroelemente, proverite sastav kako ne biste slučajno predozirali biljke.

Pored joda, muškatlama je tokom proleća i leta potrebna redovna prihrana. Najbolje je koristiti đubriva bogata fosforom, jer on podstiče obilno cvetanje i jača biljku. Redovno zalivanje, dovoljno sunčeve svetlosti i uklanjanje uvelih cvetova dodatno će pomoći da muškatle izgledaju negovano i raskošno.

Uz malo pažnje i ove jednostavne savete, vaše muškatle mogu cvetati mesecima i biti pravi ukras balkona ili dvorišta. Kombinacija pravilnog zalivanja, prihrane i dodatnih trikova poput jodne vode može napraviti veliku razliku u njihovom izgledu i zdravlju.