Italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto izrazio je sumnju da će SAD povući svoje trupe iz zemlje.

- Ne mislim da će on (predsednik SAD Donald Tramp) to učiniti - rekao je ministar odbrane u intervjuu za La Republiku.

Kroseto je napomenuo da ne vidi motiv za takvu odluku, a takođe je za novinsku agenciju Ansa dodao da je Italija ponudila da učestvuje u misiji u Ormuskom moreuzu, što je američka vojska pozitivno prihvatila.

Tramp je ranije dozvolio mogućnost povlačenja američkih vojnih snaga iz Italije i Španije.