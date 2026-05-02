Ognjen Amidžić trenutno uživa u odnosu sa Minom Naumović, a prethodno je bio u braku sa manekenkom Danijelom Dimitrovskom.

Iako ne govori često o svojoj privatnosti, svojevremeno je gostovao u podkastu kod Lune Đogani gde je napravio presedan i osvrnuo se na bivše ljubavi.

- Sećam se prve simpatije. Celu osnovnu školu mi se niko nije svideo. Prvu vezu sam imao sa 17 godina i trajala je dve godine. Nisam imao mnogo veza u životu. Posle toga sam ušao u odnos koji je trajao osam godina. Kasnije prvi brak, onda veza, pa brak drugi, a sad veza, pa brak treći - rekao je Ognjen.

"Bilo je osuđeno na propast"

Na insistiranje voditeljke osvrnuo se na sedmogodišnju vezu, te objasnio kako je moguće da ona nije završila brakom takođe.

- To je problematika svake duge veze kod svakog. Ako ti mlad uđeš u neku vezu i to se ne kruniše brakom u nekom trenutku, to je osuđeno na propast. Kad premlad uđeš u neku vezu, jedan od milion uspe u tome da to bude za ceo život. Sve je to danak neiskustva. Institucija braka nema više tu snagu koju je imala nekada. S jedne strane, to uopšte nije loše. Papir ništa ne znači. Ako nešto valja, to će da valja i sa papirima i bez njih - zaključio je nedavno.

