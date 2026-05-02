Prema nalazu veštaka koji su obavili psihijatrijsko-psihološko veštačenje, taksista Bogdan Tasković nalazio se u stanju afekta besa u trenutku kada je 24. februara 2025. godine nožem ubo u grudi Uroša Petrovića u Ulici Olge Jovanović na Zvezdari.

Stručnjaci su u svom mišljenju izneli dve moguće varijante njegove uračunljivosti, u zavisnosti od toga koju verziju događaja sud prihvati kao dokazanu.

Kako je na suđenju navela veštak psihijatar Marija Panić, ukoliko sudsko veće prihvati navode iz optužnice – da je Petrović prišao taksisti negodujući zbog brze vožnje ulicom kojom se kreću i deca, nakon čega je Tasković potegao nož – tada se okrivljeni nalazio u stanju povišene emocionalne napetosti i afektu besa srednjeg intenziteta, pri čemu je njegova sposobnost upravljanja postupcima bila smanjena, ali ne bitno.

- Ako se prihvati odbrana okrivljenog da ga je Petrović psovao, udario, vukao i pokušao da izvuče iz kola, onda je bio u afektu straha i besa jakog intenziteta i u stanju privremene duševne poremećenosti zbog čega nije mogao da shvati značaj dela, a mogućnost da upravlja svojim postupcima je bila bitno smanjena - kazala je veštak Panić, pojašnjavajući da strah znači da se u toj situaciji osećao ugroženo.

- Izvlačenje iz automobila i vučenje mogu da izazovu osećaj životne ugroženosti i integriteta. Ako je bilo napada na okrivljenog, onda je reagovanje na nastalu situaciju njegova refleksno odbrambena radnja.

Na pitanje punomoćnika oštećenih da li je na Taskovića uticala izjava Petrovića „sad ću da ti slikam tablice i pozovem policiju“, koju je prolazeći čula svedokinja, veštak je ocenila da takve reči mogu izazvati i bes i strah.

Tokom veštačenja, kako je navela, Tasković je govorio o ličnim okolnostima koje su prethodile događaju – dugotrajnoj bolesti oca, zdravstvenim problemima majke, kao i gubitku deteta neposredno pre incidenta.

- On je minimizirao uticaj tih okolnosti na događaj, ali sigurno su uticale na njegovo raspoloženje, imajući u vidu strukturu njegove ličnosti i da je impulsivan tip i nesumnjivo je uticalo na njegovu povećanu napetost - kazala je veštak.

Veštak se osvrnula i na raniji incident u kojem je Tasković zakačio vozilom jednog čoveka ispred prodavnice, nakon čega je bio gađan limenkom, navodeći da je i taj događaj izazvao određene emocije, ali da nije direktno povezan sa kritičnim trenutkom.

- To potvrđuje njegovu zabrinutost i da je imao saznanja da taksisti stradaju tokom posla. To povećava njegovu napetost, ali između ta dva događaja moglo je da dođe i do smirivanja i snižavanja napetosti, jer je prošlo deset ili nešto više minuta - kazala je veštak.

U sudnici je prikazan i uvećani snimak ubadanja Petrovića, ali zbog udaljenosti kamere, mraka i drugih smetnji, detalji nisu jasno vidljivi, pa je veštak ostala pri dva moguća tumačenja događaja, ističući da se na osnovu snimka ne može precizno utvrditi tok situacije.

"Ljubavi probudi se ubio sam čoveka!"

Bogdanova supruga Milica ispričala je prošle godine da je nakon što je počinio ubistvo, njen suprug došao kući.

- Spavala sam kada je došao kući. Rekao mi je: "Ljubavi, probudi se, ubio sam čoveka! Doći će policija!" Plakao je na sav glas. Delovao je potpuno izgubljeno, uopšte nisam mogla da razumem šta mi govori. I kako je uopšte moguće da je tako nešto uradio. Budio je i ljubio našu ćerkicu ... - rekla je Milica tada.

