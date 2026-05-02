Iran je pogubio dvojicu muškaraca optuženih za špijunažu za Izrael, uključujući jednog optuženog za prikupljanje obaveštajnih podataka u blizini nuklearnog postrojenja Natanz u centralnoj provinciji Isfahan, javljaju iranski mediji.

Oni citiraju sudstvo koje je saopštilo da su Jagub Karimpur i Naser Bakarzade pogubljeni nakon što su proglašeni krivima za obaveštajnu saradnju sa Izraelom i njegovom špijunskom agencijom Mosad.

Kažu da je Karimpur predao osetljive informacije oficiru Mosada, dok je Bakarzade optužen za prikupljanje detalja o vladinim i verskim ličnostima i ključnim lokacijama, uključujući i područje Natanza.

Opozicioni medijski kanal Iran Internešenel kaže da su dvojica muškaraca obešena.