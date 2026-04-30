Teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo pešak dogodila se večeras oko 21 čas na Bulevaru Evrope u Novom Sadu, u blizini kasarne Jugovićevo.

Portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad dr Zoran Krulj navodi da je ekipa Hitne pomoći izašla na teren po prvom prioritetu, ali je na licu mesta mogla samo da konstatuje smrt muškarca starog 63 godine.

Prema nezvaničnim informacijama, nesrećni pešak je udaren van pešačkog prelaza, kada je na njega naleteo automobil crvene boje. Vozač je zadržan od strane policije, ali mu je pozlilo, pa je prevezen u Zavod za urgentnu medicinu.

Saobraćaj na ovom delu Bulevara Evrope bio je u potpunosti obustavljen dok je policija obavljala uviđaj.

