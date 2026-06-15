Starleta Mina Vrbaški ponovo je u centru pažnje javnosti zbog brojnih dešavanja u aktuelnoj sezoni rijalitija Elita 9, u kojoj trenutno boravi.

Posebnu pažnju izazvale su spekulacije da je u drugom stanju sa cimerom Viktorom Gagićem, koji odbacuje takvu mogućnost i ne želi da komentariše te navode.

Mina je još kao maloletna postala učesnica rijalitija, a mediji su od tada često izveštavali o njenim emotivnim vezama u Beloj kući, kao i o njenom javnom priznanju da se u jednom periodu života bavila najstarijim zanatom.

Interesovanje javnosti godinama je usmereno i na njenu porodicu. Minina majka, Ivana Vrbaški, takođe je bila učesnica rijalitija, dok se o njenom ocu znatno manje zna.

Ivana je svojevremeno otkrila da je reč o Nenadu Pešutu.

-Taj čovek me uopšte ne zanima. Nije bio tu kada mi je bio najpotrebniji. Nisam ga videla niti čula 14 godina i ne znam zašto se sada javlja. Verovatno želi medijsku pažnju. Za mene on ne postoji. Ne želim da govorim o nekome ko mi nije niko i ništa - izjavila je ona.

Potom je pojasnila i kakav je njegov odnos sa Minom.

-Nenad jeste njen otac, ali nije upisan u njenu krštenicu. Nosi moje prezime - kratko je objasnila i time stavila tačku na brojne spekulacije koje su se godinama pojavljivale u javnosti.

"U prostituciju sam zagazila sa 16 godina"

Podsetimo, rijaliti učesnica je svojevremeno otvoreno govorila o teškom životnom periodu tokom kojeg se bavila prostitucijom.

Kako je tada istakla, taj period smatra jednim od najtežih u svom životu, o kojem je javno govorila bez ulepšavanja i skrivanja detalja.

- Na neki način se kajem, na neki ne, jer sam obezbedila sebi i porodici ono što su tražili. Ne želim da kažem koliko sam zaradila od prve prostitucije u koju sam zagazila sa 16 godina. To je bio najgori dan. Moji su tek saznali sada. Majka je sumnjala i pitala me nekoliko puta, ali ja nisam priznavala da na taj način zarađujem novac - ispričala je Mina tada, pa dodala:

- Uvek sam joj govorila da to nikad ne bih uradila zbog sebe i zbog njih. Verovala sam da nikada neće saznati, ali nisam imala hrabrosti da joj kažem. Govorila sam joj da sam pozajmljivala novac, a kad me je pitala za dugove, govorila sam joj da sam od srca njoj sav taj novac dala i skretala sa teme videvši da mi ne veruje. Izborila sam se tim, išla sam kod psihijatra. Moja dva prijatelja su znala da se time bavim, ali nisam ni sa njima pričala o tome - istakla je na kraju.