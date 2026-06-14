Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se nedavno (12. juna) u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

Grčka o takozvanom Kosovu

Glavna poruka koju je saopštio šef grčke diplomatije nakon sastanka sa Vučićem jeste bila da Grčka ne menja svoj stav - Grčka ne prinaje takozvano Kosovo!

Nakon što je ministar Jorgos Gerapetritis, izjavio je da stav Grčke o tzv. Kosovu ostaje nepromenjen, istakao je i da zemlja snažno podržava evropsku perspektivu Srbij, ali i da prepoznaje značajan napredak koji je ostvarila Srbja na tom putu.

"Grčka spoljna politika ostaje čvrsto usidrena u međunarodnom pravu, principima koje ćemo mi nastaviti da podržavamo, uključujući i u našem svojstvu kao nestalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija", rekao je Gerapetritis.

Evropska perspektiva Srbije

Govoreći o evropskoj perspektivi Srbije, Gerapetritis je rekao da Grčka to smatra geopolitičkim imperativom za stabilnost, ali takođe i za prosperitet Evrope u celini.

"Mi prepoznajemo značajan napredak Srbije koji je ona ostvarila u ispunjavanju obaveza, a koji je značajan", rekao je Gerapetritis.

Dodao je da on snažno podržava evropske perspektive Zapadnog Balkana, kao i to da svaka strana poštuje evropske i druge principe međunarodnog prava i dobrosusedskih odnosa.

"Mi smo Solunsku agendu 2003. godine sprovodili snažno verujući da će proces proširenja biti i dalje strateško investiranje u bezbednost i stabilnost kroz evropski kontinent. I u tom kontekstu, potpisivanje Delfi deklaracije u Atini prošlog aprila je istaklo još više da je taj put ka evropskim integracijama nepovratan", rekao je Gerapetritis.

Istakao je da proširenje Evropske unije mora da dobije novi zamah i kredibilitet.

"Stoga naše nastupajuće predsedavanje Savetom Evrope u drugoj polovini 2027. godine će biti nešto kada ćemo mi staviti visoko na našu agendu prioriteta upravo evropsku integraciju regiona i raditi na opipljivom procesu", rekao je Gerapetritis.

Ekonomska saradnja

Govoreći o ekonomskoj saradnji Srbije i Grčke, Gerapetritis je rekao da razvoj železnice Solun-Skoplje-Beograd ostaje strateški prioritet sa potencijalom da transformiše region u glavni transportni saobraćajni izlaz ka centralnoj Evropi.

"U energetskom sektoru, inicijative kao što su vertikalni gasni koridori i interkonekcije prirodnog gasa povezuju Grčku, Bugarsku i Srbiju i doprinose u značajnoj meri energetskoj bezbednosti, diversifikaciji i otpornosti, dok istovremeno jačaju naše kolektivne mogućnosti da i dalje podnesemo spoljne pretnje", rekao je Gerapetritis.

Ekspo 2027

Podsetio je da će Grčka sledeće godine učestvovati na Ekspo izložbi u Beogradu i poželeo je Srbiji puno uspeha u organizovanju tog međunarodnog događaja.

"Grčka je podržala kandidaturu Beograda od samog početka i pre tri meseca potpisala ugovor o učešću na ovoj izložbi. Smatramo da će ova izložba biti izuzetan događaj i od velikog značaja za srpski narod i za evropski put Srbije. Želimo puno uspeha u organizovanju ovog međunarodnog događaja", rekao je Gerapetritis.

On je ukazao da saradnja između Grčke i Srbije pokazuje izuzetnu dinamiku, a bilateralna trgovina je postigla rekordni nivo.

Odnosi Srbije i Grčke

Podsetio je da su odnosi Srbije i Grčke 2019. godine nastavili još više da jačaju i podignuti su na još veći nivo kroz saradnju Visokog saveta za saradnju, a čiji će sastanak biti održan u Beogradu.

"Mi smo imali takođe priliku da budemo domaćini, i to će biti takođe velika stvar za unapređenje naših odnosa", ocenio je Gerapetritis.

S tim u vezi, naveo je da je svojim kolegom Đurićem razgovarao i o aktuelnim geopolitičkim događajima i o situaciji u svetu.

"Iskoristio sam priliku da prenesem iskreno saučešće zbog tragičnog gubitka života srpskog mirotvorca UNIFIL-a u južnom Libanu prošle nedelje. Grčka poziva na poštovanje međunarodnog prava, uključujući međunarodno humanitarno pravo", rekao je Gerapetritis.

Naglasio je da narodi Balkana najbolje razumeju vrednosti mira, dijaloga i saradnje.

"Mi ćemo nastaviti da crpimo inspiraciju iz bezvremenske vizije Rigasa Ferajosa o saradnji između nacija na Balkanu i radićemo zajedno ka regionu koji će biti definisan stabilnošću, prosperitetom i zajedničkim napretkom", rekao je Gerapetritis, prenosi Tanjug.

Vučić: Srdačan i sadržajan razgovor

Podsetimo, nakon sastanka sa šefom grčke diplomatije oglasio se i predsednik Vučić na svom Instagram nalogu.

"Srdačan i sadržajan razgovor o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima sa kojima se suočavamo u složenim geopolitičkim okolnostima", naveo je Vučić na Instagramu.

Dodao je da je posebna pažnja tokom razgovora posvećena daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija i povezivanja dve zemlje, uz uverenje da postoje veliki potencijali za još snažnije strateško partnerstvo Srbije i Grčke.

"Ponovio sam zahvalnost Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije i razumevanju pozicija naše zemlje kada je reč o najvažnijim državnim i nacionalnim pitanjima. Izuzetno cenimo principijelan i dosledan odnos Grčke prema poštovanju međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije", istakao je Vučić.

Naveo je da je susret samo nastavak dobrog i otvorenog dijaloga koji je imao sa premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom na samitu u Tivtu i još jedna potvrda istinskog prijateljstva i tradicionalno bliskih odnosa Srbije i Grčke.