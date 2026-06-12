Novosadska policija uhapsila je bračni par B. P. i S. P. zbog sumnje da su na nezapamćeno svirep način ubili psa u svom dvorištu.

Horor koji je zaprepastio javnost otkriven je nakon što je jedna Novosađanka snimila krike nesrećne životinje, a Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu odmah je nakon saslušanja predložilo da se supružnici hitno pošalju iza rešetaka.

Monstrumi se terete za krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.

- Osumnjičeni B. P. i S. P. lišeni su slobode zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja iz člana 269. stav 1. Krivičnog zakonika. Prema osumnjičenima je, nakon saslušanja, predloženo određivanje pritvora shodno članu 211 stav 1 tačka 2 ZKP - kažu iz tužilaštva.

Drama u Novom Sadu počela je u nedelju, kada je jedna prolaznica svedočila krvavom piru u dvorištu ove porodice. Dok je pas cvileo, ona je izvadila telefon, snimila ceo čin kao dokaz za policiju, a zatim je skupila hrabrost, uletela i lično se suočila sa bračnim parom!

Snimak je odmah prosleđen inicijativi "Pravnici za zaštitu životinja - Novi Sad", koji su već sutradan podneli krivičnu prijavu i alarmirali Veterinarsku inspekciju.

Da stvar bude gora, na mestu stravičnog zločina zatečeno je još životinja. Kako saznajemo, alarmirane su ekipe JKP "Zoohigijena i veterina" Novi Sad koje su odmah reagovale i oduzele ostale pse koji su preživljavali pakao u ovoj kući strave.

Iz tužilaštva poručuju da neće stati na ovome i da se preduzimaju sve zakonske radnje kako bi bračni par dobio maksimalne zatvorske kazne.

Alo/Telegraf

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