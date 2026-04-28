Majka i beba povređene su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ulcinju.

Kako se može videti na jezivom snimku objavljenom na Instagram stranici "podgoricki_vremeplov", nesreća se dogodila na pešačkom prelazu koji su prelazili majka i dete koje je gurala u kolicima.

Dodaje se da majka i dete navodno nisu povređeni, mada se na snimku ne čini tako jer žena koju je udario "reno megan" ima poteškoća da se pridigne.

Brojni prolaznici su odmah potrčali da pomognu majci i detetu, a automobil koji ih je udario je zavšrio u kanalu pored puta.

Ova situacija koja je mogla da se završi tragično izazvala je revolt i žestoke komentare korisnika društvenih mreža.

"Ovo je za doživotno oduzimanje vozačke dozvole. I dok kazne ne budu takve za ovakva dela, ovo će se ponavljati", "Ne pomaže ni ležeći policajac", "Mogao je ubiti dete! To što neko žuri, što će zakasniti negde, vredno života nečijeg, pa i sopstvenog nije! Moja baba je govorila da ovaj što ide 120-150 i ovaj što ide 60-70 stižu u isto vreme", "Svi koji naprave prekršaj na ponovljeno polaganje, drugi prekršaj oduzimanje vozačke na dve godine i opet na polaganje".

