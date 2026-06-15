Plavuša se zaposlila kao učiteljica u osnovnoj školi. Izvela decu da se igraju, kad ono svi trče za loptom, uživaju, a jedan dečak stoji sam...
Nakon nekog vremena prilazi mu plavuša i pita:
- Dobro, ako te niko ne voli, ja ću biti tvoja prijateljica i igraću se s tobom.
- Neće to moći...
- Zašto?
- Pa protivnici se neće složiti da naš tim ima dva golmana.