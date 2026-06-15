U Surčinu se u nedelju odigrao nesvakidašnji incident kada je državljanin Kine, kako se sumnja, zbog neraščišćenih računa i kockarskih dugova, iz vatrenog oružja napao kuću svog sunarodnika.

Srećom, u pucnjavi nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta na objektu.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni se automobilom dovezao ispred porodičnog doma oštećenog. Odmah po zaustavljanju vozila počeo je da viče i upućuje pretnje, jasno stavljajući do znanja zbog čega je došao. Napad je eskalirao u trenutku kada je muškarac potegao pištolj i ispalio hitac direktno u pravcu stambenog objekta.

- Napadač je brzo seo u automobil, nagazio gas i pobegao u nepoznatom pravcu. Sve se odigralo munjevito, a na objektu je pričinjena materijalna šteta od ispaljenog projektila - navodi izvor blizak istrazi. Preplašeni stanari su odmah nakon pucnja alarmirali policiju, dok su komšije istrčale na ulicu u panici.

Odmah po prijavi, sve raspoložive jedinice momentalno su podignute na noge, a u Surčinu je pokrenuta opsežna potera. Jake patrole blokirale su ključne saobraćajnice i izlaze iz ove beogradske opštine kako napadač ne bi uspeo da napusti područje.

Paralelno sa akcijom na ulicama, inspektori kriminalističke policije obavili su detaljan uviđaj. Uzete su izjave svedoka, a ubrzano se skidaju snimci sa svih okolnih bezbednosnih kamera da bi se lociralo vozilo kojim je begunac utekao i utvrdio pravac njegovog kretanja.

Komšije i stanari ovog dela Surčina navode da su bili u potpunom šoku kada su začuli pucanj i videli napadača kako beži.

- Sve se dogodilo u sekundi, niko nije mogao da reaguje. Svi smo se uplašili, komšije su istrčale na ulicu, a onda smo videli policiju kako blokira izlaze. Isprva niko nije znao o čemu se radi, a kasnije smo saznali da je do pucnjave došlo nakon svađe. Ovde kod nas u kraju ima dosta kuća u kojima žive Kinezi - kaže jedan od očevidaca.

Policija trenutno proverava sve kontakte osumnjičenog, ali istražuje da li je napadač imao pomagače u logistici ili bekstvu. Posebna pažnja usmerena je na njegove kockarske veze i dugove jer se sumnja da je motiv napada direktno povezan sa finansijskim sporovima.

O celom slučaju hitno je obavešteno i nadležno tužilaštvo koje koordinira istragu. Intenzivna potraga za naoružanim kineskim državljaninom do zaključenja ovog broja bila je i dalje u toku.

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