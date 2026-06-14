JASNO KAO DAN Predsednik Srbije otvoreno govorio o političkim aktuelnostima: Ne plašim se izborne noći!

Uvek ću se držati rezultata

PN Znaju oni da je volja naroda neupitno drugačija nego pre godinu dana i ljudi vide kakve su laži širili, kaže šef države

"Važno je da primetimo svoje greške, da sebe menjamo i vidimo šta možemo građanima da ponudimo u budućnosti", istakao je predsednik Vučić.

Besplatne posete sajmu omogućiće upoznavanje novih kultura: Đaci uče na Ekspu!

Prevoz i ulaznice za učenike biće obezbeđeni bez naknade, a učešće maloletnih učenika realizovaće se isključivo uz saglasnost roditelja

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