JASNO KAO DAN Predsednik Srbije otvoreno govorio o političkim aktuelnostima: Ne plašim se izborne noći!
Uvek ću se držati rezultata
PN Znaju oni da je volja naroda neupitno drugačija nego pre godinu dana i ljudi vide kakve su laži širili, kaže šef države
"Važno je da primetimo svoje greške, da sebe menjamo i vidimo šta možemo građanima da ponudimo u budućnosti", istakao je predsednik Vučić.
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Prevoz i ulaznice za učenike biće obezbeđeni bez naknade, a učešće maloletnih učenika realizovaće se isključivo uz saglasnost roditelja
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