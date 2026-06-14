Uz sve aktuelne političke teme i važne informacije za državu Srbiju i njene građane, posebno uz dobre vesti za penzionere, predsednik se dotakao i Mundijala pa otkrio i ko su njegovi favoriti.

Gostujući jutros na TV Prva, Vučić je kazao da priželjkuje južnoameričko finale!

"Uvek volim za autsajdere iz ovih afričkih zemalja da navijam, ako neko od njih prođe, ali ne verujem. Uvek je divno gledati Brazil - Argentina, taj južnoamerički derbi, lisac je Karlo Anćeloti, noćas je 1:1 igrao sa Marokom, ali ništa to ne znači. Jaki su Evropljani, Francuzi, Španci, Holanđani, Belgijanci, Nemci naravno", rekao je Vučić koji se potom osvrnuo i na sezone naših košaškaških klubova - Zvezdu i Partizan:



"Kad se završi utakmica, ja volim da pogledam u semafor. I možete da pričate šta hoćete iz KK Zvezda i Partizan... Zvezda je osvojila samo Kup, imala je jedan od najskupljih timova svih vremena i u Evropi - propala sezona. Partizan, relativno skup tim, ili nešto manje skup od Zvezde, nije uzeo trofej, piše na semaforu tako, propala sezona. Ne možemo da se lažemo. Kada tako postavite rezultate, a ne da se pravdate, onda će rezultati doći."