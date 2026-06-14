Severni delovi Srbije na udaru su jakih grmljavinskih oluja i nepogoda, uz obilne pljuskove, lokalno i grad.

Ovi procesi premeštaju se u severozapadnjoj visinskoj struji, a na najjačem udaru je Vojvodina.

U ovom času jedna od oluja kreće se direktno prema Novom Sadu i prethodno je pogodila Sombor, Apatin, Odžake i druge delove.

Oluja će do Novog Sada stići nešto pre 20 časova i doneti obilne pljuskove sa grmljavinom, lokalno grad, olujni vetar, jake gromove.

Inače, pre sat vremena olujni vetar već je pogodio Novi Sad i oborio semafor na Bulevaru cara Lazara.

Nakon Novog Sada oluja će nastaviti put dalje prema jugoistoku.

Zbog opasnih oluja RHMZ je poslao SMS poruke upozorenja, zbog čega se treba ponašati u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Sve informacije o aktuelnim olujama možete pratiti i posebnom tekstu.