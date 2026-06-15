Prema navodima lokalnih medija, instruktori kompanije koja organizuje skokove podigli su devojku u takozvanu „Supermen“ poziciju i gurnuli je sa mosta, ali navodno nisu zakačili sigurnosno uže za njen pojas.

Nakon pada, devojka je preminula na licu mesta usled teških povreda. Prema dostupnim informacijama, dvojica instruktora pokušala su da pobegnu kroz obližnju šumu, ali ih je policija ubrzo pronašla i uhapsila uz pomoć helikoptera.

Ukupno je privedeno šest osoba povezanih sa organizacijom skokova, dok je kompanija „Entre Cordas“ ubrzo nakon tragedije uklonila svoje naloge sa društvenih mreža.

Most sa kojeg je izveden skok nije zvanično regulisan za ovakve aktivnosti, ali je godinama važio za popularnu lokaciju među ljubiteljima ekstremnih sportova.



