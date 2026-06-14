U samom srcu Savamale, najbučnijeg i najmračnijeg dela prestonice, odigrala se priča koja je danima punila novinske stupce i kafanske razgovore. Nestanak mlade Milice, zaposlene u jednoj lokalnoj kafani blizu luke, pretvorio je mirnu rutinu grada u pravu paniku.

Te davne 1924. Godine Milica je poslednji put viđena jedne kišne večeri kako napušta kafanu i odlazi niz ulicu u društvu nepoznatog muškarca u tamnom kaputu. U početku niko nije pridavao veliki značaj njenom nestanku – Savamala je bila takva, mesto gde su ljudi često “nestajali iz priča”, ali retko iz stvarnosti. Međutim, kako su sati prelazili u dane, postajalo je jasno da se nešto ozbiljno dogodilo.

Porodica je prijavila nestanak, a ubrzo se uključila i policija. U listu Politika objavljen je oglas sa opisom devojke i poslednjim poznatim kretanjem. Grad je počeo da bruji, a priče su se širile brže od zvaničnih informacija.

Preokret dolazi kada prolaznici prijavljuju napuštenu kuću u Savamali, poznatu kao “Crna vila”. Govorilo se da se noću vide senke u prozorima i čuju čudni zvuci iz unutrašnjosti. Policija ulazi u objekat i zatiče prizor koji odmah menja tok istrage – tragove borbe, razbacane predmete i znakove da je neko nasilno boravio u kući.

U skrivenom delu objekta pronađeno je telo mlade žene. Identifikacija ubrzo potvrđuje ono čega se ceo grad plašio – Milica je mrtva.

Jedni tvrde da je u pitanju ljubavni sastanak koji je pošao po zlu, drugi da iza svega stoji imućni muškarac iz senke, treći da je “Crna vila” mesto tajnih susreta koji su izmakli kontroli. Svaka nova priča je mračnija od prethodne, ali nijedna nije potvrđena.

Ključni trag dolazi u vidu malog zlatnog prstena pronađenog u blizini kuće. Inicijali na njemu vode do poznatog beogradskog trgovca, koji ubrzo biva priveden. Međutim, on tvrdi da prsten nije njegov i da mu je podmetnut. Uprkos sumnjama, dokazi nisu bili dovoljni za čvrstu optužnicu.

Istraga polako počinje da se raspada. Svedoci povlače izjave, pojedini tragovi nestaju iz spisa, a interesovanje vlasti slabi bez jasnog objašnjenja. Zvanično – slučaj nema dovoljno dokaza. Nezvanično – priča nikada nije dobila svoj kraj.

“Crna vila” je kasnije srušena, ali legenda je ostala. Meštani i dalje pričaju da se na tom mestu ponekad vidi svetlo i da se u tišini čuju koraci koji nemaju izvor.

Milica je ostala upisana kao još jedno ime u mračnoj istoriji Savamale – devojka koja je nestala u gradu koji sve pamti, ali retko sve kaže.