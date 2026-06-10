Centralni deo događaja održan je kod Petrovaradinskog mosta i na samom mostu, gde je razvijen veliki transparent sa porukom „Srbija pobeđuje“. Uz veliki broj studenata, mladih i ostalih građana, posebno je istaknuta poruka „Studenti poručuju – Srbija pobeđuje“, koja je simbolično ukazala na značaj mladih generacija u izgradnji još uspešnije Srbije.

Pažnju prisutnih privukao je i sportski avion koji je preleteo nebo iznad Novog Sada noseći slogan „Srbija pobeđuje“, dok je istovremeno Dunavom plovila impresivna flotila čamaca, katamarana i brodova. Na jednom od plovila organizovan je i nastup grupe Garavi sokak, čije su pesme dodatno doprinele svečanoj i pozitivnoj atmosferi.

Okupljeni građani poslali su jasnu poruku da podržavaju politiku mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja i očuvanja nacionalnih interesa koju predvodi Aleksandar Vučić. Upravo zahvaljujući odgovornoj i državotvornoj politici, Srbija je u prethodnim godinama ostvarila značajne rezultate u izgradnji infrastrukture, privlačenju investicija, otvaranju novih radnih mesta i jačanju svog međunarodnog ugleda.

Mnogobrojni građani istakli su da veruju u politiku koja Srbiju vodi putem napretka, ekonomskog rasta i sigurnije budućnosti za sve njene građane. Atmosfera na mostu, obalama Dunava i novosadskim ulicama pokazala je snažnu podršku viziji moderne, razvijene i uspešne Srbije koja nastavlja da pobeđuje radom, znanjem i zajedništvom.

Slike iz Novog Sada danas su još jednom potvrdile da su jedinstvo naroda, poverenje u državu i vera u budućnost najvažniji preduslovi za nastavak razvoja naše zemlje.

Pod sloganom „Srbija pobeđuje“, Novi Sad je poslao snažnu poruku – Srbija nastavlja da napreduje, gradi i pobeđuje.