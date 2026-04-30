Lepi Mića, veteran rijaliti programa i poznato televizijsko lice, čije je pravo ime Miroslav Pržulj, svoj porodični život uspešno skriva od očiju javnosti.

Rođen je 1. januara 1959. godine u Bosni i Hercegovini, gde je u Sarajevu radio kao kelner i pohađao muzičku školu.

Na muzičkoj sceni prisutan je od 1989. godine i iza sebe ima devet snimljenih albuma. Tokom rata u Bosni preselio se u Beograd, gde i danas živi u stanu svoje supruge Snežane, u centru grada.

Zanimljivo je da se njegova supruga, po njihovom dogovoru, nikada ne pojavljuje u medijima, dok njihova ćerka Sara gradi uspešnu karijeru i radi u kompaniji Gugl.

Upravo je njegova naslednica bila inicijator velike investicije koju je on realizovao 2020. godine. Ispunio je njenu želju i kupio ogromno imanje sa kućom starom oko 180 godina, koja se nalazi u jednom selu u podnožju Fruška Gora.

Imanje je nazvao "rajem na zemlji", ističući da je kuća dobro očuvana, a sam je preuzeo rešavanje tehničkih i pravnih pitanja uz pomoć poznatog pravnika.

"To je raj na zemlji"

Kako bi stvorili savršeno mesto za porodično uživanje, u planu je izgradnja bazena, letnjikovca i svih ostalih pratećih objekata.

- To je raj na zemlji. Nalazi se u jednom selu u podnožju Fruške gore, radi se o ogromnom imanju i kući staroj oko 180 godina, ali je dobro očuvana. U toku je pravna faza, a celu tu priču sam prepustio poznatom pravniku, kako bih bio miran da će sve biti u najboljem redu. Zatim će krenuti radovi, bazen, letnjikovac i sve ostalo što je potrebno za potpuno uživanje - rekao je 2020. godine, pa nastavio:

- To je ideja moje ćerke, njena je priča, ja odrađujem samo neke tehničke stvari. Ali biće mesto za zajedničko uživanje - dodao je Mića, a nije mogao da sakrije svoje zadovoljstvo zbog kupovine.