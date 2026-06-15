Sedam dana nakon pucnjave u Spomen-parku Vraca u Sarajevu, od zadobijenih povreda preminuo je Branislav Janjić.

Podsećamo da su u pucnjavi ranjene tri osobe - Amel Bogučanin, Sergej Furtula i Branislav Janjić, dok je policija Kantona Sarajevo prethodno obavestila javnost da su uhapšeni Amel Bogučanin i Amar Garibović.

Kantonalni sud u Sarajevu prihvatio je predlog Tužilaštva Kantona Sarajevo i odredio jednomesečni pritvor za Amela Bogučanina i Amara Garibovića, koji su osumnjičeni za pokušaj ubistva i nedozvoljeno posedovanje oružja.

Osumnjičeni se terete da su 7. juna 2026. godine, nakon prethodnog dogovora i podele uloga, pokušali da ubiju tri osobe na području Spomen-parka Vraca u Sarajevu.

(Avaz)