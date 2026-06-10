Vozaču putničkog vozila BMW, M. T. (50) iz Novog Sada, koji se sumnjiči za saobraćajnu nesreću na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu, u kojoj je život izgubio pešak M. M. (28), dok je S. K. (30) zadobio lake telesne povrede, produžen je pritvor koji može da traje do 6. jula, saznaje „Dnevnik”.

Protiv njega je pokrenuta istražni postupak zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od pet do petnaest godina.

U novosadskom Višem javnom tužilaštvu, u skladu sa zakonom, tokom istrage, biće preduzete sve dokazne radnje za kojima se ukaže potreba, u cilju donošenja pravilne i zakonite javnotužilačke odluke. Prema poslednjim informacijama, u toku uviđaja na licu mesta saobraćajne nezgode, izuzeti su svi tragovi i materijalni dokazi, uzetu su snimci sa nadzornih kamera i izdate su naredbe za relevantna veštačenja.

Vozaču putničkog vozila BMW preti kazna zatvora u trajanju od pet do petnaest godina

Podsetimo, stravičan udes dogodio se 6. aprila oko 22.10 časova, na raskrsnici dva bulevara, kada je na dvojicu mladića, prema nezvaničnim informacijama, naleteo vozač putničkog vozila BMW, koji se kretao iz pravca Ulice Narodnog fronta. On je, iz još neutvrđenog razloga, skrenuo na razdelno ostrvo na kojem su se M. M. i S. K. nalazili, udario u njih, zatim u semafor koji je oborio, a potom i u putničko vozilo.

Nažalost, uprkos naporima lekara, M. M. je podlegao povredama.



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