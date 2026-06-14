U nedelju pre podne u selu Kobaj kod Prizrena došlo je do tragičnog sukoba u kojem je jedna osoba izgubila život, a druga je povređena, a reč je o obračunu između dve porodice.

Tragediju je potvrdio portparol policije za region Prizrena, Šaćir Bitići, koji je naveo da je slučaj prijavljen oko 11.50 časova.

- Usled povreda nanetih oštrim predmetom, život je izgubio muškarac star oko 27 godina - izjavio je Bitići.

U ovom incidentu povređen je i otac ubijenog mladića.

Na mesto događaja odmah su izašle sve nadležne policijske jedinice. Kako je saopšteno, policija je preduzela hitne mere bezbednosti kako bi se očuvao red i sprečio dalji sukob između ove dve porodice, prenosi Telegraf.

Osumnjičeni za napad, kao i preostali članovi porodice žrtve, privedeni su u policijsku stanicu u Prizrenu radi daljeg ispitivanja i sprovođenja zakonskih procedura.

Istraga o motivima ove porodične tragedije je u toku.