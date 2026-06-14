Marko J. (33) pravosnažno je osuđen te 2022. godine na 15 godina zatvora zbog toga što je 21. decembra 2016. u Kazneno popravnom zavodu Padinska Skela ubio cimera Ramiza Š., ali mu je sud izrekao jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog prethodna dva ubistva koja je počinio u Nišu.

Viši sud je, utvrdio da je cimera s kojim je delio ćeliju jer je već služio kaznu od 40 godina zatvora, ubio tako što ga je najpre udario u glavu, a potom ga zadavio rukama."Pokojni je izgubio kiseonik i pao u nesvest, a Marko J. je tada uzeo žilet i presekao mu vrat. Pokojni je u tom trenutku bio na zemlji, a Marko J. iznad njega i dok se Ramiz Š. nalazio u agoniji, ali još uvek živ, Marko J. ga je ugrizao za desnu jagodicu, a kada je osuđenik već umro, ugrizao ga je za levo uvo i odgrizao njegov deo", navedeno je u presudi.

Čuvari su ga, navodno, zatekli sa krvavim ustima, a ubijenom su falili delovi ušiju. Po zidovima ćelije bili su ispisani neki znaci krvlju ubijenog. Marko J., inače, u zatavor Padinska Sleka, prebačen iz zatvora u Sremskoj Mitrovici u kom je boravio zbog presude koja mu je bila izrečena je 31. oktobra 2010. godine. On je osuđen jer je u Nišu ubio svoju bivšu devojku Danijelu J. (27) kao i njenog druga i prvog komšiju Aleksandra K. (23), koji je pokušao da joj pomogne.

Marko je svoju bivšu devojku, sa kojom je bio u vezi godinu i po dana, pratio nakon raskida i pretio joj. Njena porodica je policiji prijavljivala njegove pretnje.

Motiv ubistva Danijele bio je ljubomora, a Aleksandar se Marku "zamerio" time što je policiji prijavljivao njegove burne svađe sa Danijelom

Tada je bio u bekstvu četiri dana, nakon čega je uhapšen i tri godine kasnije mu je izrečena maksimalna kazna, koju je Apelacioni sud sada potvrdio

U obrazloženju prvostepenog suda, navodi se da je on ubistvo izvršio u stanju smanjene uračunljivosti ali ne bitno, tako što je rukama udavio Šarića, sa kojim je delio zatvorsku ćeliju.

Marko i Ramiz dva meseca su delili ćeliju. Zatvorenici su pričali da je Ramiz danima fizički i psihički malteretirao Nišliju. Navodno, tražio mu je i da ga seksualno zadovoljava.